شكرا لقرائتكم خبر عن أول هاتف ذكي في العالم بمروحة تبريد داخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح هاتف نوبيا متوفرا الآن في الأسواق العالمية، بعد أن أطلقته العلامة التجارية لشركة «زد تي إي» في أبريل الماضي في الصين، ليطرح حاليا في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا والأسواق الآسيوية.

يعد هاتف نوبيا، واسمه الكامل Nubia Red Magic 3 خليفة للهاتف الذي سبقه Red Magic 2 الذي أطلق العام الماضي، أوصبح معروف عالميا باسم Red Magic Mars.

ومن أبرز ميزات هاتف نوبيا Red Magic 3 مروحة التوربو الداخلية، التي تعد الأولى من نوعها في الهواتف الذكية، إذ ستحافظ على أعلى أداء للجهاز لأطول وقت ممكن، مما جعله يسمى بـ«وحش الألعاب».

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اما بالنسبة لشاشة الجهاز فهي من طراز AMOLED وبقياس 6.6 بوصة وبدقة عالية الوضوح ومعدل تحديث 90 هيرتز، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بكسل، كما يحتوي على مدخل للسماعات.

ويعمل هاتف نوبيا بذاكرة lمؤقتة تصل بحد أقصى إلى 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت، وهو مدعوم ببطارية ضخمة سعة 5000 ميلي أمبير.

وجاءت البطارية بهذه السعة الكبيرة كي تساعد المستخدم في تشغيل الألعاب بقدرتها القصوى ولأكبر مدة زمنية ممكنة، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط.

وبلغ سعر الجهاز الجديد 430 دولارا أميركيا عند تم طرحه في الصين مطلع مايو الجاري، ويبدأ السعر من 479 دولارا في الولايات المتحدة، و479 يورو في أوروبا، و419 جنيهًا في المملكة المتحدة.