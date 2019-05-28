شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك إسلامى.. الأرز الوجبة الأشهر فى إندونيسيا على السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

يعد الأرز الوجبة الرئيسية في المجتمع الإندونيسى المعاصر كما تعرف إندونيسيا على مستوى العالم بأنها "جزيرة التوابل" فساهمت جزيرة ملوك بتقديم التوابل الخاصة بها للمطبخ العالمي مثل: جوزة الطيب، قرنفل، والفلفل الحار.



الأرز

Advertisements

هو نوع من السلطة الإندونيسية الشهيرة التي تتكون من مزيج من الخضار المسلوق مع سكب السخاء (نوع من اللحم ) وصلصة الفول السوداني وهناك أطباق أخري مماثلة



ناسي جورينج

وجبهة الإفطار الأندونيسية الشهيرة التي تعتبر من أشهر الأطباق في الثقافة المحلية الأندونيسية وهى منتشرة في جميع مطاعم أندونيسيا الشعبية ،حيث يتكون من أرز مقلي و البيض والدجاج والسمك المجفف والمملح ولحم الماعز وغيرها من الخضروات و الفلفل الحار.