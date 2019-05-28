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رويترزالثلاثاء 2019/5/28 01:05 صباحا بتوقيت أبوظبي
أعراض مرض الحصبة
قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة الأمريكي، الإثنين، إن الولايات المتحدة سجّلت 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن عدد الحالات المؤكدة العام الجاري وصل إلى 940، في أوسع انتشار للمرض من عام 1994، ومنذ إعلان القضاء على الحصبة سنة 2000.
وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بالمرض شديدة العدوى، والذي قد تفضي إلى الوفاة أحياناً، ارتفعت 6.8% خلال الأسبوع الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع العدوى6.8%.. أمريكا تسجّل 60 إصابة بالحصبة في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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