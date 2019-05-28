تعرفي على أهم وأبرز فوائد زيت الزيتون واضراره

زيت الزيتون عبارة عن زيت يتم الحصول عليها من ثمرة شجرة Olea europaea (شجرة الزيتون) ، وهي محصول شجري تقليدي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يتم الضغط على زيتون كامل لإنتاج هذا الزيت المميز. يتم إنتاج الزيت بالضغط على زيتون كامل. يستخدم عادة في الطبخ ، سواء للقلي أو لتتبيل السلطة. كما أنها تستخدم في مستحضرات التجميل والأدوية والصابون وكوقود للمصابيح التقليدية ، ولها استخدامات إضافية في بعض الأديان.

ولزيت الزيتون فوائد عديدة فمنها :

1- زيت الزيتون غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة :

زيت الزيتون هو الزيت الطبيعي المستخرج من الزيتون ، والفاكهة الدهنية لشجرة الزيتون.

حوالي 24 ٪ من النفط هو الدهون المشبعة وأوميغا 6 وأوميغا 3 الأحماض الدهنية .

لكن الأحماض الدهنية السائدة (73 ٪) في زيت الزيتون هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك ، وهو أمر صحي للغاية.

2. زيت الزيتون يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة :

زيت الزيتون هو مغذ إلى حد كبير من هذه الناحية

وبصرف النظر عن الأحماض الدهنية المفيدة ، فإنه يحتوي على كميات قليله من فيتامين E و K.

لكن زيت الزيتون محمّلاً بمضادات أكسدة قوية.

هذه المواد المضادة للاكسدة نشطة بيولوجيا ويمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض الخطيرة .

وهذا يشمل مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الالتهاب وتساعد على منع الكوليسترول في دمنا من أن يتأكسد ، كلا الخطوات الحاسمة في عملية مرض القلب .

3- زيت الزيتون لديه خصائص قوية مضادة للالتهابات :

يُعتقد أن الالتهاب المزمن من بين العوامل الرئيسية المؤثرة على العديد من الأمراض.

وهذا يشمل السرطان ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، ومرض السكري ، ومرض الزهايمر والتهاب المفاصل وحتى السمنة.

يمكن لزيت الزيتون تقليل الالتهاب ، والذي قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لفوائده الصحية.

4- زيت الزيتون قد يساعد في منع السكتات الدماغية :

تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى المخ ، إما بسبب تجلط الدم أو النزيف.

في الدول المتقدمة ، تعتبر السكتة الدماغية السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة ، بعد مرض القلب مباشرة .

تمت دراسة العلاقة بين زيت الزيتون وخطر السكتة الدماغية على نطاق واسع.

وجدت دراسة مراجعة كبيرة شملت أكثر من 841،000 شخص أن زيت الزيتون هو المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب.

5. زيت الزيتون هو وقائي ضد أمراض القلب :

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم .

أظهرت الدراسات التي أجريت قبل بضعة عقود أن أمراض القلب نادرة حول البحر الأبيض المتوسط.

أدى هذا إلى إجراء بحث موسع حول النظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط ، والذي ثبت الآن أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت الزيتون هو واحد من السمات الرئيسية لهذا النظام الغذائي ، ويحمي من أمراض القلب من خلال آليات عديدة .

يخفض الالتهاب ويحمي الكولسترول الضار من الأكسدة ، ويحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية ، وقد يساعد على منع تخثر الدم غير المرغوب فيه .

ومن المثير للاهتمام ، فقد ثبت أيضا أن انخفاض ضغط الدم ، والتي تعد واحدة من أقوى عوامل الخطر لأمراض القلب والوفاة المبكرة. في إحدى الدراسات ، قلل زيت الزيتون من الحاجة إلى ضغط الدم بنسبة 48٪ .

6- زيت الزيتون قد يساعد في مكافحة مرض الزهايمر :

مرض الزهايمر هو أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا في العالم.

واحدة من صفاته الأساسية هي تراكم لويحات الأميلويد بيتا داخل خلايا الدماغ.

وأظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مادة في زيت الزيتون يمكن أن تساعد في إزالة هذه الصفائح من خلايا المخ .

دراسة أخرى ، هذه المرة عند البشر ، أظهرت أن حمية البحر الأبيض المتوسط بزيت الزيتون كان لها تأثيرات مفيدة على وظائف المخ .

7- زيت الزيتون يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي :

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تتميز بمفاصل مشوهة ومؤلمة.

السبب الدقيق ليس مفهوما جيدا ، لكنه ينطوي على جهاز المناعة في الجسم يهاجم الخلايا الطبيعية عن طريق الخطأ.

يبدو أن مكملات زيت الزيتون تحسن علامات الالتهاب والحد من الإجهاد التأكسدي لدى الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي .

يبدو أن زيت الزيتون مفيد بشكل خاص عندما يقترن بزيت السمك ، وهو مصدر لأحماض أوميجا -3 الدهنية المضادة للالتهاب.

في إحدى الدراسات ، قلل زيت الزيتون وزيت السمك بشكل كبير من آلام المفاصل وقوة اليد وصلابة الصباح لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي .

8- زيت الزيتون وسرطان الثدي :

المغذيات النباتية في زيت الزيتون ، يحاكي تأثير ايبوبروفين في الحد من الالتهابات ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الاصابة بسرطان الثدي وتكراره. السكوالين والقشور هي من بين مكونات زيت الزيتون الأخرى التي تدرس لتأثيرها المحتمل على السرطان.

9- زيت الزيتون يحافظ علي عمر قلبك :

قد يكون النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون قادراً على إبطاء شيخوخة القلب.

من الحقائق المعروفة أنه مع تقدمنا في العمر ، يمر القلب أيضًا بعملية الشيخوخة الطبيعية. قد لا تعمل الشرايين بشكل جيد كما فعلت ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية. ومع ذلك ، في دراسة حديثة ، اكتشف الباحثون الاسبانيون أن النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون أو الدهون الأحادية غير المشبعة الأخرى يمكن أن يحسن وظيفة الشرايين لدى الأفراد المسنين.

10- زيت الزيتون قد يحمي من الاكتئاب :

من المعروف أن زيت الزيتون والحمية المتوسطية تمنح العديد من الفوائد الصحية. ولكن ماذا عن الفوائد الصحية العاطفية؟

وفقا لباحثين أسبان من جامعة نافارا ولاس بالماس دي غران كناريا ، يمكن لنظام غذائي غني بزيت الزيتون أن يحمي من الأمراض العقلية.

اكتشف الباحثون مؤخرا أن تناول كميات أكبر من زيت الزيتون والدهون غير المشبعة المتعددة الموجودة في الأسماك الدهنية والزيوت النباتية كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

11- زيت الزيتون يحافظ علي رشاقتك :

يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المغذية كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية على تحسين الشبع ، مما يمنع تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وفي نهاية المطاف السمنة. بالطبع ، الدهون هي عامل كبير في الشعور بالشبع الذي نشعر به بعد الأكل. ليس هذا فقط ولكن الدهون تساعد في تحفيز منعكس الباستيل لمساعدتنا على هضم الأطعمة التي نستهلكها. زيت الزيتون البكر الممتاز هو مثال على الدهون الغنية بالمغذيات التي تساعدك على الشعور بالاكتئاب أكثر.

12- سرطان الجلد :

جنبا إلى جنب مع حمية البحر الأبيض المتوسط ، أظهر زيت الزيتون البكر الممتاز للمساهمة في الوقاية من شكل خطير من سرطان الجلد ، الورم الميلانيني الخبيث. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لزيت الزيتون البكر الممتاز على مقاومة الأكسدة من الشمس.

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ومن فوائد زيت الزيتون ايضاَ :

13- يعالج القولون

14- يطرد الديدان

15- يفتت الحصى ويصلح الكلى

16- الاحتقان به يسكن المفاصل

17- يعالج أوجاع الظهر

18- يمنع الشيب ويصلح الشعر ويمنع سقوطه

ومن اضرار زيت الزيتون :

1- يودي الي ظهور حب الشباب :

الاستخدام المفرط لزيت الزيت يمكن أن يضر بشرتك ويزيد من فرص حب الشباب.

زيت الزيتون ثقيل. لا يتم امتصاصه بسرعة في الجلد ، ويخلق طبقة سميكة على الجلد ، مما يؤدي إلى انسداد المسام. وهكذا إذا قمت بتطبيقه على بشرتك بشكل متكرر ، فإنه يتحول إلى سطح لاصق ، محاصرة كل الأوساخ والغبار والزهم فيه. هذه العملية تمهد الطريق لظهور حب الشباب والبثور غير المرغوب فيها.

لذلك ، لا تذهبين إلى تطبيق زيت الزيتون على بشرتك – يجب أن يكون مرّتين في الأسبوع كافيًا للحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

ملاحظة: إذا كانت بشرتك دهنية ، فمن الأفضل لك تجنب زيت الزيتون تمامًا نظرًا لطبيعة لزجة وطبيعية بشكل طبيعي.

2- يمكن أن تسبب الحساسية :

العديد من الناس يظهرون حساسية حادة لزيت الزيتون. وإذا كنت واحداً منهم ، فإنني أقترح عليك الابتعاد عنه ، فهذا الزيت لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالتك.

يمكن لزيت الزيتون أن يسبب الحساسية الشديدة ، مثل التهاب الجلد التماسي ، والأكزيما ، والحساسية التنفسية ، وما إلى ذلك. هو من ذوي الخبرة بشكل رئيسي خلال أو بعد التطبيق الموضعي للنفط. يمكن للأشخاص المعرضين للحساسية أيضًا مواجهة هذه المشكلة بعد تناولهم لشيء يحتوي على زيت الزيتون كأحد مكونات طعامهم. من الأفضل دائمًا معرفة فوائد زيت الزيتون والآثار الجانبية قبل استهلاكه بانتظام.

3- قد يودي الي الطفح الجلدي :

كما أوضحنا سابقاً ، يجب على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية تجنب زيت الزيتون كليًا.

الجلد الدهني هو نتيجة إفراز الزهم غير المنضبط. عندما يجمع زيت الزيتون مع بشرتك الدهنية بشكل طبيعي ، يمكن أن يسبب تهيج شديد ، طفح جلدي واحمرار على جلدك.

4- غير آمن على جلد الطفل :

لدى الأطفال أكثر البشرة حساسية ، ويمكن أن يكون استخدام زيت الزيتون عليهم محفوفًا بالمخاطر. يمكن أن يسبب طفح جلدي واحمرار وتهيج في الجلد.

هذا لأنه ، خاصة مع الأطفال حديثي الولادة ، لم نعرف بعد ما إذا كان الطفل يعاني من حساسية لهذا الزيت أم لا. وعلى محمل الجد ، لماذا تأخذ فرصًا عندما يكون لديك خيارات آمنة أخرى ، مثل زيت جوز الهند

ملاحظة: ومع ذلك ، إذا كنت حريصًا على استخدام زيت الزيتون ، فاستخدم دائمًا زيت زيتون غير مغشوش وجيد النوعية لجلد طفلك.

5- ليس مناسب للبشرة الجافة :

زيت الزيتون ليس خيارًا جيدًا لمن يعانون من جفاف شديد في الجلد أيضًا. خلصت العديد من الدراسات إلى أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون مسؤول عن كسر قدرات البشرة الطبيعية المرطبة في حالة جفاف الجلد.

6- يمكن أن تسبب البثور :

بطبيعته اللاصقة والدهنية للغاية ، يمكن لزيت الزيتون أن يمهد الطريق لنمو الرؤوس السوداء على وجهك.

كما أوضحنا سابقاً ، فإن زيت الزيتون الدهني يشكل طبقة على بشرتك تلتصق بالأوساخ والجلد الميت في داخله. هذا ، بدوره ، يجعل الطريق لتشكيل الرؤوس السوداء.

7- يخفض سكر الدم :

هذا الزيت يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم إلى ما دون المستوى الطبيعي. زيت الزيتون يفسح المجال لزيادة مقاومة الأنسولين. هذا هو السبب الرئيسي لنشاطها ضد مستويات السكر في الدم. أكثر من الاستهلاك يمكن أن يجعلك عرضة لعدة مضاعفات صحية ، مثل نقص السكر في الدم ، والتعرق ، والارتعاش ، والضعف ، وما إلى ذلك.

8- يخفض ضغط الدم :

من المعروف أن زيت الزيتون يحافظ على صحة قلبنا. ولكن ، وجدت الدراسات أن الإفراط في استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يسبب هبوطاً هائلاً في ضغط الدم. إنه ضار بالصحة العامة لأننا أصبحنا عرضة للعديد من المشاكل مثل الدوخة والدوار والسكتة الدماغية والفشل الكلوي .

9- يمكن أن تسبب الإسهال :

قد يسبب المحتوى العالي من الدهون في زيت الزيتون اضطرابات في الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

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