اقتناؤكِ حيوانات أليفة بمنزلكِ يهدّد بإصابتكِ بتلك المشكلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تميل بعض الفتيات، وربّات البيوت، لاقتناء بعض الحيوانات الأليفة في المنزل، كالقطط والكلاب، فإنّه يتعيّن عليهنّ أخذ كافة الاحتياطات، لتحصين أنفسهنّ وذويهنّ من أيّة مخاطر مباشرة، قد تنجم عن تلك الحيوانات. وقد حذّرتْ دراسة حديثة، من أنّ اقتناء حيوان أليف قد يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبيّ.

واتّضح من نتائج دراسة أجراها باحثون بهذا الصّدد، في جامعة شرق ولاية تينيسي، أنّ احتمالات إصابة محبّي اقتناء الحيوانات الأليفة كما القطط، الكلاب، أو حتى الأسماك بالقولون العصبيّ تزداد بمقدار 1.26 مرّة عن هؤلاء الذين لا يفضّلون اقتناءها.

Advertisements

ورغم محدوديّة النّسبة بعض الشّيء، إلا أنّ الباحثين حرصوا على توضيح العلاقة التي تجمع بين الحيوانات الأليفة، ومتلازمة القولون العصبيّ، قائلين، إنّ السّبب وراء ذلك قد يكون براز، أو قشرة شعر الحيوانات الأليفة، التي تتسبّب في حدوث المشكلة.

هذا وتوصّل الباحثون لتلك النّتيجة بعد تحليلهم بيانات 2883 مريضًا، وقد تبيّن لهم، أنّ اقتناء أيّ حيوان أليف في المنزل يعني أيضًا، اقتناء شعر هذا الحيوان، ذرف الجلد الميت، العث، القراد، البراغيث والذباب، الذي غالبًا ما يتواجد حول الحيوان الأليف، وكلّها مجرّد كائنات حيّة دقيقة، فضلاً عن أنّ براز الحيوانات يعجُّ بالبكتيريا.