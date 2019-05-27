تعرف على أهم أسباب صداع العين اليسرى

هناك الكثير من أنواع الصداع التي تُصيب الرأس، ولكن هنا سنقوم بمعرفة أسباب الصداع الذي يُصيب العين اليسرى تتعرض الرأس للعديد من أشكال الصداع مثل الصداع النصفي، أو الصداع المتكرر، العنقودي، وأخيرًا صداع جيوب الأنفية، قد يُصيب الصداع العين اليسرى فقط أو العينان، وفي تلك الحالة يتعرض الشخص إلى الشعور بالحرقة وخفقان مستمر في العين، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض أهم أسباب صداع العين اليسرى.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بصداع في العين اليسرى ومن تلك الأسباب :.

قد تتعرض العين للجفاف مما يجعل الشخص المصاب يشعر بحكة وتهيج في العين وهذا إلى جانب الصداع الشديد.

ستجد أكثر مستخدمي الحاسوب والمحمول هم من يعانون من مثل هذا المرض.

عدم الرؤية أو الرؤية الضبابية من أكثر الأسباب التي تسبب صداع في العين.

قد تلتهب الطبقة الخارجية للعين مما تؤدي إلى احمرار وحرقان، الأمر الذي ينتهي أخيرًا بالشعور بالصداع.

هناك العديد من الالتهابات التي تصيب كلًا من العضلات أو الأوعية اللمفاوية أو الدموية للعين يتسببوا في حدوث الصداع.

مرض التصلب العصبي المتعدد، ويؤدي هذا المرض إلى اختلال في الرؤية بجانب حدوث خلل في الألوان، ويسبب هذا المرض للعين التخدر والألم مؤديًا للصداع أخيرًا.

تعتبر جيوب الأنفية من أكبر المشكلات التي تسبب صداع في العين، وهذا بجانب عدم الارتياح وضيق التنفس.

عند تعرض المرء لحدوث خلل في هرموناته تكون النتائج المترتبة عن ذلك هي الإصابة بالصداع في العين ومن أشهر أنواع الخلل الذي يسبب ذلك هي تعرض المرأة أو الفتاة للدورة الشهرية.

Advertisements

علاج صداع العين اليسرى

يمكن علاج صداع العين بالعديد من الوسائل السهلة والمريحة وهذا من خلال :.

عدم التحديق بصفة مستمرة للحاسوب والمحمول.

راحة العينان ومحاولة الاسترخاء.

هناك بعض التمارين التي تعمل على إطلاق الاندروفين الذي يعالج ويخفف من ألآم الصداع.

تفادي شرب الكحوليات والابتعاد عن التدخين.

يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية من خلال استخدام زيت الكافور، وهو معروف بقدرته الكبيرة على علاج الالتهابات، ويمكن ذلك من خلال القيام بدهن منطقة الألم وتركها لمدة نصف ساعة، ثم غسل المنطقة بالماء البارد.



قد يهمك أيضاتعرف على الاطعمة التي تخفف من الصداع

خطوات لعلاج الطفل المصاب بالصداع