شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك..خلايا النحل نوع من الحساسية منتشر والسبب الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى تناول بعض الأطعمة أو ارتفاع الحرارة أو الأدوية لظهور أعراض تحسسيه على الجلد من أبرزها بقع تشبه خلايا النحل (الشرى) تظهرعلى شكل ورم أحمر وحكة على الجلد قد تظهرعلى شكل بيضاوي صغيرأو بقع يبلغ قطرها عدة بوصات.

يمكن أن يكون سبب ظهور خلايا النحل محفزات جسدية مثل البرد أوارتفاع درجة الحرارة أو التعرض لأشعة الشمس، قد تتلاشى في غضون 24 ساعة من الظهور، أوعلاجها بالعقاقيرالمضادة للالتهابات والأدوية التي تثبط الجهاز المناعي.

العلاجات المنزلية لعلاج خلايا النحلحمام الشوفان

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في دقيق الشوفان أن تهدئ خلايا النحل، أضف كوبًا ونصف من دقيق الشوفان الغروي إلى ماء الاستحمام وتأكد أن الماء ليس ساخنًا جدًا فالحرارة الزائدة قد تؤدي إلى ظهور خلايا وتجعل العلاج غير فعال.،استلقى في حمام الشوفان لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وتجنب خدش بشرتك بالمنشفة عند الجفاف.

الصبار

له خصائص مضادة للالتهابات، يستخدم الصبار بشكل شائع لعلاج حروق الشمس، لكنه يمكن أن يكون فعالًا أيضًا في خلايا النحل .

كمادات باردة

خلايا النحل يمكن أن تحدث أو تتفاقم بسبب الحرارة، لذلك عمل كمادات باردة عليها لمدة تصل إلى 10 دقائق يمكن أن يخفف من التهيج،من خلال لف الثلج في منشفة أو قطعة قماش ناعمة ووضعها على البشرة

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أطعمه ممنوعه قد تتسبب فى زيادة ظهور خلايا النحل على البشرة

السمك

الفول السوداني

البيض

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