شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. النزيف المصاحب لحالات الإجهاض يستمر لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاض هو فقدان الحمل التلقائى قبل 20 أسبوعًا من الحمل، فحوالى 8 إلى 20٪ من حالات الحمل تنتهى بالإجهاض، وتحدث الغالبية قبل الأسبوع الثانى عشر، وتختلف علامات وأعراض الإجهاض من سيده لأخرى، حسبما ذكر موقع webmed".

- نزيف من المهبل يظهر كتدفق دموى يستمر لساعات متواصلة.

- ألم في أسفل الظهر.

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- عادة ما ينتهى النزيف الكثيف خلال ثلاث إلى خمس ساعات من الوقت الذى يبدأ فيه النزيف الغزير. قد يتوقف النزيف الأخف ويبدأ من أسبوع إلى أسبوعين قبل أن ينتهى تمامًا.

يمكن أن يتراوح لون الدم من اللون الوردى إلى اللون الأحمر إلى اللون البنى، فالدم الأحمر هو دم جديد يترك الجسم بسرعة، أما الدم البنى فهو الدم الذى كان فى الرحم لفترة من الوقت، وقد تلاحظ المرأة تفريغ لون البنى الغامق، أو بالقرب من الأسود، أثناء الإجهاض.

يحدث الإجهاض الفائت عندما يكون الجنين قد مات، وعادة ما يتم تشخيص هذا النوع من الإجهاض عن طريق الموجات فوق الصوتية.

فى كثير من الحالات سيستغرق الإجهاض حوالى أسبوعين ليمر بشكل طبيعى، وبمجرد بدء الإجهاض يجب أن يتم تمرير الأنسجة وأثقل نزيف فى غضون ثلاث إلى خمس ساعات بعد انقضاء الجنين، قد وتستمر المرأة تعانى من وجود البقع الدموية والأنسجة الخفيفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين.