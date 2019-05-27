تعرف على اسباب مرض التراخوما والعشى الليلي

اسباب مرض التراخوما والعشى الليلي وكيفية علاجه والوقاية منه هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا المقال، يعتبر هذا المرض من إحدى الأمراض التي تصاب به العين فهو عبارة عن إلتهاب في الشبكية، فالأشخاص المصابين بهذا المرض ولا يستطيعون الرؤية بوضوح في الضوء الخافت.

ما هي اسباب مرض التراخوما والعشى الليلي ؟

عدم تناول الفيتامينات الهامة التي تحتاج إليها العين وتغذيها للحفاظ على سلامتها وخاصة فيتامين أ.

من إحدى أسباب الإصابة بالعشى الليلي هو العامل الوراثي، حيث إذا كان يعاني فرد من أفراد الأسرة بنقص فيتامين الرودوبسين المتواجد في الشبكة يؤدي إلى الإصابة.

تناول الأدوية المتعلقة بالعين بشكل مستمر خاصة دواء لعلاج الماء الزرقاء.

إصابة العين إصابة مباشرة كحوادث السير.

إصابة العين بضغط العين أو بالماء البيضاء أو الجلوكوما فذلك يسبب تلف في الأنسجة العصبية وبالتالي لا تستطيع العين على الرؤية.

حدوث التهاب في الشبكية.

الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بالقرنية المخروطية.

اسباب مرض التراخوما والعشى الليلي ومضاعفاته

عدم الرؤية بشكل واضح حتى في الصباح.

في الغالب يصاب هذا المرض الأطفال، وتكون من أضرارها الإصابة بمرض عمى الألوان.

لا يتمكن الشخص أثناء القيادة من تحديد المسافة في المساء.

وجود حساسية في العين.

الرؤية المشوشة خاصة في فترة المساء.

إصابة العين بالجفاف.

حدوث التهاب وحكة في العين.

ظهور في بؤبؤ العين بقع لونها رمادي.

إصابة العين بالزغللة.

علاج مرض العشى الليلي بالأعشاب

الزعفران

يخلط نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزعفران في كأس من الماء.

تناول هذا المشروب مرة في الصباح ومرة في المساء.

الحرمل والماسترد

يخلط ربع كوب من العسل مع ربع كوب من الحرمل مع ربع كوب من الماسترد ويخلط حتى يصبح متجانس.

يتناول هذا الخليط على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

الزنجبيل والجزر

يحضر كأس من عصير الجزر ويوضع به ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ويتم تناوله في اليوم ثلاث مرات.

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العسل والزنجبيل

يخلط ربع كوب من العسل مع ربع كوب من بودرة الزنجبيل ويخلط حتى يصبح متجانس.

يوضع هذا الخليط على العين وتركه حتى يجف على العين بشكل تام.

اسباب مرض التراخوما والعشى الليلي وطرق علاجه

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ مثل الخس والسبانخ والخيار والمانجو والزهر.

تناول المكملات الغذائية بمقدار من 2500 إلى 5000 وحدة في اليوم.

الحرص على ارتداء النظارة الطبية.

التخلص من الماء البيضاء المتواجدة في العين عن طريق إجراء عملية جراحية في العين، بشرط أن تكون الحالة متقدمة.

نصائح للوقاية من مرض العشى الليلي

إجراء الفحوصات اللازمة على العين بشكل مستمر.

إجراء الفحوصات المطلوبة قبل الزواج من أجل التأكد من عدم معاناة أحد الطرفين بهذا المرض.

تناول الجزر بشكل مستمر فهو يتميز بدوره الفعال في الحفاظ على سلامة العين.

تناول الطعام الغني بفيتامين أ بمعدل كبير مثل الحليب والسمك والكبدة والبيض لإحتوائه على نسبة عالية من الزنك الذي يحسن من الرؤية.

تناول الخيار والمشمش والخوخ لإحتوائه على الكاروتين الذي يساعد في تكوين وإكمال صبغة الإفطار.

عدم الجلوس في أماكن ذات ضوء خافت.

تناول الهيليون بكثرة.

استخدام مصابيح جيدة الإضاءة بدلاً من الأنوار الصفراء.

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