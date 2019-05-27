رجيم القطار السريع أسهل الطرق لخسارة الوزن في أيام

يعتبر رجيم القطار السريع الذي يعرف أيضاً باسم "رجيم فريكر" من أسهل الطرق لخسارة الوزن وحرق الدهون الزائدة ونحت الجسم. فهو يقوم فقط على مراقبة أنواع الطعام التي يتم تناولها على 3 مراحل ويساعد على استعادة الرشاقة بسرعة.

قواعد رجيم القطار السريع



لتطبيق رجيم القطار السريع أو "رجيم فريكر" بشكل صحيح وللحصول على أفضل نتيجة في مدة قصيرة، يجب الالتزام ببعض القواعد الأساسية والضرورية وأبرزها تطبيق الرجيم على 3 مراحل أساسية ولمدة شهرين فقط.

المرحلة الأولى:

يمكن خلال هذه المرحلة تناول اللحوم، الأسماك، الخضار ومنتجات الحليب. وفي المقابل يجب الامتناع عن تناول الطعام الذي يحتوي على النشويات والسكّريات بطيئة الهضم. وتسمح هذه المرحلة من رجيم القطار السريع بخسارة الوزن بسرعة خصوصاً أنها تتضمن مأكولات غنية بالبروتينات وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. لكن ينصح بالانتهاء منها مع بلوغ الوزن المثالي.

المرحلة الثانية:

تبدأ هذه المرحلة بعد أن تتم خسارة الوزن والوصول إلى الوزن المثالي في المرحلة الأولى. وخلالها يجب إعادة إدخال الأطعمة التي تحتوي على النشويات بشكل تدريجي إلى النظام الغذائي اليومي. والأفضل تناول كمية محدودة من منتجات الألبان. فهذا يساعد على تثبيت الوزن وعلى عدم استعادة الكيلوغرامات الزائدة مجدداً.

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المرحلة الثالثة:

في هذه المرحلة يجب اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن ويمكن عدم الامتناع عن تناول أي صنف من الطعام شرط الاعتدال وعدم المبالغة.

فوائد ومضار رجيم القطار السريع



يساعد رجيم القطار السريع على خسارة 1.5 كيلوغرام أسبوعياً. وهذا ما يشجع على متابعته. كما أنه سهل التطبيق فهو لا يقضي بالامتناع عن تناول بعض أنواع الطعام إلا في المرحلة الأولى منه. أما في المرحلتين الثانية والثالثة فيسمح بتناول كل أنواع الطعام مع الالتزام بكميات محددة ومعتدلة. لكنه يحتوي في المقابل على عدد قليل من السعرات الحرارية ولهذا من الضروري عدم تطبيقه لأكثر من المدة المحددة أي 8 أسابيع. ويجب الانتباه إلى عدم استعادة الوزن مجدداً منعاً لمواجه "التأثير yoyo" ونتائجه الضارة. والأفضل عدم تكرار تطبيق رجيم القطار السريع واستشارة الاختصاصيين دائماً مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





