صحة ورشاقة

مستشفى يغير موقعه كل 3 أشهر.. ومرضاه أيضا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

وكالة الأنباء الفرنسية AFP

الإثنين 2019/5/27 04:59 مساء بتوقيت أبوظبي

فريق التدريب يتألف من 28 مختصا

يتكوّن طاقم "فلايينج آي" (العين الطائرة)، وهي أول طائرة استشفائية بالعالم تجرى فيها جراحات بطب العين، من نحو 20 طبيباً وممرضاً يدرِّبون نظراءهم على أحدث التقنيات في هذا المجال. 

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على مدرج مطار سانتياجو عاصمة تشيلي لا يمكن تمييز هذا المستشفى الطائر من النظرة الأولى عن باقي الطائرات التجارية، إلا أنَّه بمجرد فتح الباب يتكشف للزائر مركز طبي معاصر يمضي 80% من السنة في تدريب أخصائيين في طب العين من حول العالم.

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وبفضل اتفاق بين الجامعة الكاثوليكية في تشيلي ومنظمة "أوربيس" الأمريكيّة غير الحكوميّة المالكة للمركبة، وصلت الطائرة إلى هذا البلد الأمريكي الجنوبي لتدريب أطباء عيون من تشيلي وبوليفيا والبيرو على أحدث التقنيات في هذا المجال.

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ويتألَّف فريق التدريب من 28 طبيب عيون وأخصائياً في التخدير وممرضة وطبيباً متمرناً من 15 بلداً، وهم يجرون عمليّات مجانيّة للمصابين بإعتام في عدسة العين والمياه الزرقاء ومشكلات شبكيّة العين.

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أندرياس دي لوسيانو وهو طبيب عيون من تشيلي (31 عاماً) ومسؤول عن التدريب الجراحي يقول: "المستشفى يغيّر موقعه ومرضاه كل 3 إلى 4 أشهر. المشاركون يتحدَّثون لغات مختلفة، الأجواء تتغير، والمرضى أيضا".

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ويُدرِّب أندرياس دي لوسيانو في سانتياجو 50 مشاركاً لفترة أسبوعين يحصلون بعدها على شهادة توثق ما أنجزوه.

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ولا ينوي القائمون على المشروع إجراء عمليات في تشيلي، غير أن 100 عمليّة جراحيّة أجريت مجاناً في البيرو المجاورة العام الماضي.

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وبدأت أول طائرة لمنظمة "أوربيس" التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، بالتحليق سنة 1982 في اتجاه بنما، ومنذ ذلك الوقت جرى تغيير الطائرة مرتين.

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وباتت المنظمة غير الحكوميّة تستخدم طائرة من نوع "دي سي 10" مقدمة من مجموعة "فيدكس" الأمريكية العملاقة في مجال خدمات التوصيل.

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وفي كل سنة، تنفذ "أوربيس" 5 مهمات في مختلف القارات، وفي 2017 أجريت 96 ألف عملية وجرى تدريب أكثر من 62 ألف أخصائي، وفق المنظمة غير الحكومية.

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