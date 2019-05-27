شكرا لقرائتكم خبر عن الجسم القطبى..نوع ثالث من حالات التوائم تعرف على أسباب حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترغب الكثير من السيدات في إنجاب توأم وخوض تلك التجربة الشيقة فى العيش مع طفلين متشابهين وهو الأمر الذى أصبح أكثر شيوعا وانتشارا فى العالم تزامنا مع التقدم الكبير فى علم، ووفقا لبعض الإحصائيات فان 33 من كل 1000 ولادة فى الولايات المتحدة يولد توأمان، وفقا لما ذكره موقع "healthline" ،ولكن هناك بعض حالات التوأم قد تكون سبب فى مشاكل كثيرة لأبويهما خاصة الأنواع النادرة منهم .

فالتوأم المتطابق والأخوي هما الأكثر شيوعًا، ولكن هناك أيضًا العديد من الأنواع النادرة الأخرى.

أنواع التوائمتوائم متطابقان

وتسمى التوائم المتماثلة أيضًا التوائم أحادية الزيجوت، وهذا يعني بويضة واحدة مخصبة، تحدث عندما يتم إخصاب بويضة واحدة بواسطة أحد الحيوانات المنوية كالمعتاد، ولكن البويضة تنقسم إلى اثنين بعد ذلك بوقت قصير كل نصف ثم ينمو إلى طفل.

لأنهم جاءوا أصلاً من نفس البويضة والحيوانات المنوية، فإن 100 في المائة من الكروموسومات متطابقة، هذا يعني أنهم من نفس الجنس ولهم نفس الخصائص الوراثية، مثل الشعر ولون العين.

ومع ذلك، فإن الأشياء الموجودة في بيئتهم، مثل المساحة الكبيرة التي يتمتعون بها في الرحم، يمكن أن تسبب اختلافات بسيطة في مظهرها.

التوائم المتماثلة أو المتآخية

الاسم الآخر للتوائم الأخوية هوالتوائم الضيقة، وهذا يعني بويضتين مخصبتين، إنها نتيجة الأم التي تطلق بويضتين في نفس الوقت مع تخصيب كل بيضة بواسطة نطفة مختلفة.

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ونظرًا لأنها تأتي من بويضات وحيوانات منوية مختلفة، فإنها تشترك فقط في حوالي 50 في المائة من الكروموسومات مثل أي أشقاء آخرين مما يعني أنهم يمكن أن يكونوا متماثلين أو مختلفين وليسوا متطابقين.

الجسم القطبي أو التوأم شبة المتطابق

قد يكون هناك نوع ثالث يسمى الجسم القطبي أو التوائم شبه المتطابقة يقترح بعض الأطباء أن هذا يفسر سبب ظهور بعض التوائم الشقيقة، ولكن لم يثبت أن هذا النوع موجود أبدًا.

عندما يتم إطلاق البويضة، يمكن أن تنقسم إلى قسمين، أصغر من نصفي يسمى الجسم القطبي. لديها كل ما تحتاجه لتنمو لتصبح طفل إذا تم تخصيبها ومع ذلك، يوجد القليل جدًا من السائل (السيتوبلازم) بداخله، لذلك عادة ما يكون صغيرًا جدًا على البقاء على قيد الحياة.

إذا نجا جسم قطبي، فإنه يمكن تخصيبه بواسطة أحد الحيوانات المنوية عندما يتم تخصيب النصف الأكبر من البويضة بواسطة آخر ستكون النتيجة توأمان قطبيان.

لأنها تأتي من بويضة واحدة، فإن الكروموسومات من والدتها متطابقة لا يتشاركون في الكروموسومات من والدهم قد يكون أولا يكون من نفس الجنس.