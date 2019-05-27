صحة ورشاقة

فوائد الـماء.. أهمها تخفيف التعب والإرهاق وخفض الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد الماء على إبقاء الجسم رطبا بشكل جيد، وهو أمر ضرورى لنمو وصحة الخلايا لتعمل بشكل صحيح.

ـ وفيما يلى أهم 5 فوائد صحية لمياه الشرب، وفقاً للموقع الطبى "top5homeremedies".

1ـ    الماء يخفف التعب والإرهاق

2ـ    الماء يحسن المزاج

3ـ    يوقف الصداع والصداع النصفى

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4ـ    يساعد على الهضم والإمساك

5ـ    فقدان الوزن

6ـ    ينظف الجسم من السموم

7ـ    يحتفظ بشباب البشرة

8ـ    ينشط الدورة الدموية

9ـ    يذيب جلطات الدم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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