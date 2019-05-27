شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك قبل ما تشربه.. العرقسوس يسبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى العرق السوس بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا، كما أنه يحظى بشعبية خاصة في مصر خلال شهر رمضان، وفقاً للمجلة الطبية الكندية.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “MEdicalXpress”، قال الدكتور "جان بيير فليت"، من قسم أمراض الأعصاب ، جامعة ماكجيل ، مونتريال ، كيبيك: "الإفراط فى تناول بعض المنتجات العشبية يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة".

وأوضح الباحثون أن المنتجات التي تحتوي على خلاصة جذر عرق السوس تسبب ارتفاع ضغط الدم ، مما يؤدي إلى احتباس الماء وتقليل مستويات البوتاسيوم إذا تم استهلاكها بصورة زائدة.

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ووجد الباحثون أن رجل بالغ من العمر 84 عامًا ذهب إلى قسم الطوارئ بسبب ارتفاع ضغط الدم ، والذي تبين أنه ناجم عن تناول مشروب محلي الصنع مصنوع من جذر عرق السوس، وكان ضغط دمه مرتفعا بشكل كبير، وكان يعاني من صداع وحساسية خفيفة وألم في الصدر والتعب واحتباس السوائل في العجول.

وبعد الدخول إلى المستشفى والعلاج، أخبر المريض ، الذي كان لديه تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، الأطباء أنه كان يشرب 1-2 أكواب من خلاصة جذر عرق السوس محلي الصنع لمدة أسبوعين قبل ذلك.

وأضاف الدكتور فليت: "بالنظر إلى عدد سكان كندا المتعددي الثقافات ، يجب على الأطباء التفكير في الكشف عن شاربى جذر عرق السوس في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه".