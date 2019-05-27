شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن المعرضة فى الجسم لحروق الشمس.. منهم الظهر وخلف الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تذهب للشاطئ فى أوقات الصيف الحارة، تحدث لك بالتأكيد حروق الشمس نتيجة التعرض لها أوقات الذروة، لذا يجب التنويه بأبرز الأماكن فى الجسم التى تتأثر سريعا بأشعة الشمس.

ووفقا لتقرير الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية aad" فإن أبرز الأماكن تشمل :



فروة الرأس

فروة الرأس

سواء كان لديك رأس شعر كامل أم لا، من المهم جدًا حماية فروة رأسك من الشمس، لأن الكثيرمن الناس ينسون هذه المنطقة خاصة الرجال الذين لديهم لديهم، مما قد يسبب حكة وعدم راحة ، ولكن نظرًا لأنها منطقة حساسة يصعب علاجها بفعالية.



الأذنين

قمة الأذنين

الجلد الموجود على قمم أذنيك دقيق للغاية مما يجعله أكثر عرضة لحروق الشمس، ويغفل الكثير وضع واقى من الشمس ، عليها مما يصيبها سريعا بحروق الشمس، لذا أحرص على وضع SPF عالي المستوى، وارتداء قبعة عريضة الحواف لضمان عدم تعرضها للشمي وحمايتها.

العيون

قد لا تدرك ذلك، ولكن يمكن في الواقع الحصول على حروق شمس في عينيك، فوفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن هذا يسمى التهاب ضوئي وهو يصيب عمومًا القرنية والمساحة البيضاء لعينيك، بالإضافة إلى الألم ، يمكن أن يسبب احمرارًا ورؤية ضبابية وحساسية للضوء وإفراط في إنتاج الدموع مما يتطلب العرض على الطبيب.

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الصدر والعنق

الصدر والعنق

نظرًا لأن الصدر والرقبة من الأماكن الأولى التي تظهر عليها علامات الشيخوخة ، فمن الضروري الحفاظ عليها من أشعة الشمس، لأن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن يسبب البقع الشمسية والتجاعيد.

ظهر اليدين

تتعرض منطقة ظهر اليد باستمرار لأشعة الشمس وعادة ما تكون غير محمية، و حروق الشمس هنا ليست مؤلمة فحسب ، بل ستعيق أنشطتك اليومية، لذا تأكد من تطبيق SPF على يدك بأكملها، و قد ترغب حتى في محاولة إضافة قفازات واقية من الشمس في هذا المزيج.



ظهر اليدين

الظهر والكتفان

إذا قررت الاستلقاء على بطنك على الشاطئ احذر من الحروق التى قد تصيب ظهرك وكتفك التى تسبب كثير من الألم عن محاولة ارتداء الملابس أو حتى لمسها وقد تمنعك من النوم، يمكن تفادى ذلك بتجنب درجات الحرارة فوق البنفسجية الشديدة لضمان عدم تعرض ظهرك للحروق مع وضع واقى الشمس أيضا.

باطن القدمين

باطن القدم من الأماكن المعرضة للحروق سريعا نظرا لأن الكثير يفضل خلع حذائه على الشاطئ ولكن يجب حماية القدم أيضا من الحرارة لأن الجلد فى تلك المنطقة أكثر عرضة للحروق، إذا كنت تعاني من حروق شديدة في قدميك ، فحاول نقعها في الماء البارد ثم قم بوضع جل الصبار.