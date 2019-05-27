شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التفاح في الصيف يساعد مرضى السكر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - من الضروري أن يراقب مرضى السكري مستويات السكر في الدم بمراقبة نظامهم الغذائي والأطعمة التي يتناولونها. ورغم توفر الأدوية للسيطرة على مستويات السكر في الدم، إلا أن هنالك طرقاً طبيعية لتحقيق هذه الغاية.

ووفقاً للدكتورة سارة بريور، للسفر تأثيرات سلبية على مرضى السكري من النوع الثاني، وتحدثت في لقاء لها مع صحيفة ميرور البريطانية عن الطعام الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، في فصل الصيف.

وبما أن الفاكهة تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، فإنها تعتبر أفضل وجبة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على خفض مستوى السكر في الدم.

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وتنصح الدكتورة سارة بتناول الفاكهة وجبة خفيفة صحية، رغم أنها تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن كمية السكر في معظم الفواكه لا تشكل خطراً على مرضى السكري

وأضافت ” هذا يعني أن السكريات الطبيعية في الفاكهة لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ومن الضروري أن لا يتم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الفاكهة”.

واعتمدت الدكتورة سارة في طرحها على دراسة نشرت في المعهد الوطني الأمريكي للصحة، خلصت إلى أن تناول التفاح قد يكون عاملاً وقائياً من داء السكري من النوع الثاني.