شكرا لقرائتكم خبر عن المشي حافي والرطوبة العالية.. حاجات هتعرضك لحكة القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث الحكة في أي مكان من الجسم خاصة القدمين، لأنها تتعرض لمواقف مزعجة مثل احتباسها فترات طويل داخل الحذاء ما يعرضها للتعرق ويؤدى ذلك على الشعور بالحكة في القدمين، حسبما أكد موقع "healthline" أسباب تؤدى إلى حدوث حكة فى القدمين الرطوبة البيئات الجافة التي تؤدي إلى جفاف الجلد المهيجات عند المشي حافي القدمين البكتيريا المعدية أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات أمراض تؤدى للإصابة بحكة القدمين مرض الكبد السرطان الاعتلال العصبي المحيطي، وهي حالة مرتبطة عادةً بمرض السكري مرض الكلى Advertisements مرض الغدة الدرقية حكة gravidarum أثناء الحمل أمراض جلدية تؤدى إلى حكة القدمين التهاب الجلد التماسي التحسسي، والذي يمكن أن يحدث بسبب شيء مثل منظف الغسيل الجديد القدم الرياضي، أو سعفة القدمين الصدفية لدغات البق الجلد الجاف التعرض للمهيجات

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