أنظمة التنبؤ الدقيق بمستوى ذكاء الأطفال ستتوفر خلال أعوام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد العالم الأمريكي، ستيفن هسو، المؤسس الشريك لوحدة التنبؤ الجيني في جامعة ولاية ميتشيغن، أن رؤيته الطبية، التي تقول إنه سيُسمَح للأزواج الذين سيجرون عمليات تلقيح اصطناعي بأن يحددوا درجة ذكاء أطفالهم، سوف تتحقق بحلول عام 2029.

وقال هسو في سياق تصريحات أدلى بها لصحيفة الغارديان البريطانية: "أنظمة التنبؤ الدقيقة بمستوى ذكاء الأطفال سوف تتوافر عما قريب، فإن لم تكن في خلال 5 أعوام، ففي خلال الـ10 أعوام التالية بكل تأكيد. وأنا أتوقع أن تعتمدها بعض الدول".

وأضاف هسو أنه ورغم أن تلك المنطقة تعتبر منطقة رمادية، لكن التكنولوجيا قائمة ومتطورة، ويُتَوَقَّع أن تحدث طفرات كبرى في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان من جانب هسو في الوقت الذي يأمل فيه الخبراء بشكل مؤقت بألا يبادر أحد بأخذ المبادرة الأولى، وذلك بالتزامن مع المساعي الحثيثة التي يقوم بها مناصرو الأخلاق لوضع إرشادات تمنع حدوث موجة ثانية من حركة تحسين النسل.