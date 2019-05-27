أم تبتكر حيلة ذكية لتشجع ابنها على الأعمال المنزلية

اتخذت أم حيلة ذكية لتشجيع ابنها البالغ من العمر 13 عامًا، حيث تعطيه مالًا مقابل ما ينجز من أعمال، ويرى البعض أنه أسلوب رائع فى تربية الطفل، بينما رفض البقية تلك الطريقة في معاملة الأبناء.

وتستخدم الأم نظام المكافآت مع أبنها، حيث يتلقى 26 دولارًا كل أسبوعين في حالة قيامه بالأعمال المنزلية، والتي تشمل قائمة تنظيف فضلات القطط وإطعام الحيوانات وإخراج القمامة، أما فى حالة قيامه بغسل السيارة ولم الغسيل، فيمكنه الحصول على 10 دولارات إضافية.

وشاركت الأم الفكرة على إحدى الجروبات على "فيسبوك"، وعلى الرغم من موافقة الكثير عليها، إلَّا أنَّ الكثيرين ليسوا سعداء بتلك الفكرة.

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ونشرت الأم صورة لقائمة واجبات أبنها الاسبوعية والنقود والتي وضعتها على سبورة علقتها فى منزلها، موضحة أنه يبلغ من العمر 13 عامًا، وأنَّها بالفعل أعطت المال له خلال الأسبوعين الماضيين.

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ويعتقد البعض من المشاركين أنَّه تصرف ذكى منها، حيث أن وضع قيم مالية و وتثبيتها على السبورة سيحفز ابنها على أداء واجباته المنزلية، وذلك بدلًا من وضعها فى كيس مغلق، بينما قالت "إنه يوفر 10 دولارات كل أسبوعين وينفق 16 دولارًا، وقد اشترى حتى الآن لعبتين من إكس بوكس".

وأبدى العديد من المشاركين آرائهم على فكرتها، بين تعليقات إيجابية وأخرى سلبيًا، حيث يرى الكثيرون أنَّها ستقدم الكثير من المال قريبًا وأن عليها أن تتوقع من ابنها عدم القيام بهذه الأعمال مرة أخرى مجانًا.

وعلق آخر قائلًا "لا أؤمن بدفع أطفالي للمساعدة في جميع أنحاء المنزل"، وأشار أخر عبر تعليقه "الأطفال يحصلون على مصروف جيب، لكنهم لم يقوموا بالأعمال المنزلية في ذلك السن الصغير".

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