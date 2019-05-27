نصائح للسيدات الحوامل حتى تمرّ مرحلة الأشهر التسعة بسلام

وجّه الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، مجموعة نصائح يجب أن تتبعها السيدات الحوامل من بداية فترة الحمل حتى تمر مرحلة الأشهر التسعة بسلام، أولى هذه النصائح، الحذر من تناول الأدوية بدون إشراف الطبيب لأنها قد تكون ضارة للجنين.

وأكد الدكتور أحمد عاصم أنه يجب على السيدة الحامل الإقلاع عن التدخين، تفاديا للإجهاض والولادة المبكرة، كما يؤثر تدخين الأم على نمو الطفل، ما يؤدي إلى انخفاض وزنه.

ونصح الملا بعدم تناول السيدات أكثر من مشروب قهوة أو كوبين من الشاي يوميا، أثناء فترة الحمل، محذرا من استهلاك أكثر من 200 ملغرام من الكافيين يوميا، لأن الزيادة عن هذا الحد يزيد خطر الإجهاض، كما نصح بضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يكون فيه كل العناصر الغذائية التي تحتاجه السيدات الحوامل والجنين، وعلى الأم تجنب اللحوم النيئة وكبد البط وغيرها من الأطعمة التي تحتوى على بكتيريا أو ألبان غير مبسترة، حتى لا تؤذي الجنين.

وشدد الدكتور أحمد عاصم الملا، على ضرورة أن تنتبه الحوامل لعلامات الخطر، ويجب حينها الذهاب للطبيب فورا، حيث إن هناك بعض الأعراض قد تحدث أثناء الحمل، ربما تكون مؤشرا خطرا كتشنجات البطن والشعور بألم حاد، فضلا عن النزيف.

وقال الملا إن الشعور بالتعب خلال الـ3 أشهر الأولى طبيعي، لأن الجسم يتعرض لتغيرات سريعة في مستويات الهرمون ويجب في تلك الفترة الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة، والابتعاد عن ضغوطات العمل.

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ونصح السيدات الحوامل بالنوم على جانبها، خاصة الثلث الأخير من الحمل، لأن النوم على الظهر سيمنع وصول الدم إلى الطفل.

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