معلومات مٌهمة عن الغدد الصماء داخل جسم الإنسان

تقع الغدة الصماء فى جميع أنحاء الجسم، تنتج وتطلق المواد التى تؤدي وظائف معينة على أي خلل في إفراز أى هرمون منها قد يسبب للجسم مشاكل صحية وخيمة، فهي أعضاء صغيرة الحجم كبيرة الوظيفة قد يصل الأمر إلى أنَّها تنظم آلية عمل الجسم ككل.

أنواع الغدد بالجسم

ويحتوى جسم الأنسان على العديد من الغدد أهمها الغدد الصماء، وهناك عدد آخر من الغدد منتشرة داخل الجسم بخلاف الغدد الصماء.

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وظيفة الغدد الصماء

نظام الغدد الصماء هو المسئول عن تنظيم مجموعة من الوظائف الجسدية من خلال إطلاق الهرمونات.

وتفرز الهرمونات عن طريقها وتسافر عبر مجرى الدم إلى مختلف الأعضاء والأنسجة فى الجسم، ثم تخبر الهرمونات هذه الأعضاء والأنسجة ماذا تفعل أو كيف تعمل.

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ونرصد بعض الأمثلة على الوظائف الجسدية التي يتحكم فيها نظام الغدد الصماء تشمل " التمثيل الغذائي ، النمو ، الوظيفة الجنسية والتكاثر ، معدل ضربات القلب ، ضغط الدم ، الشهية ، دورات النوم والاستيقاظ".

غدد صماء منتشرة بالجسم وهى " الغدد الكظرية ، الغدة النخامية الغدة الدرقية"، وهناك أيضًا أعضاء تحتوي على أنسجة الغدد الصماء وتكون بمثابة غدد، وهى " البنكرياس ، الكليتين ، المبايض ، الخصيتين".

الغدد خارجية الإفراز

تنتج الغدد الصماء لديك مواد أخرى وليست هرمونات يتم إطلاقها عبر القنوات إلى الخارج من الجسم، مثل العرق واللعاب والدموع.

وتلعب المواد التى تصدرها الغدد الصماء أدوارًا مهمة في الجسم مثل المساعدة فى تنظيم درجة حرارة الجسم وحماية الجلد والعينين، وحتى مساعدة الأمهات على إطعام الأطفال عن طريق إنتاج حليب الثدي.

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