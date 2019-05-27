أفضل الأنظمة الغذائية لمرضى السكري لتجنّب المضاعفات

يعدّ مرض السكري من الأمراض التي تحتاج ليس فقط إلى العلاج بل وأيضا إلى اتباع نمط حياتي خاص والالتزام بنظام غذائي محدد لمنع تفاقم المرض، وتدهور الحالة الصحية للمريض.

يبنى النظام الغذائي لمريض السكري على أساس حصوله على كمية الطاقة التي تحافظ على وزنه مستقرا، عموما يجب أن يحتوي النظام الغذائي لمرضى السكري على 50% كربوهيدرات و30% بروتينات و20% دهون، كما يجب على مرضى السكري الالتزام بمواعيد ثابتة لتناول الطعام لمنع الشعور بالجوع، أي عليهم تناول 5-6 وجبات في اليوم في أوقات ثابتة قدر الإمكان.

يمنع مرضى السكري من تناول المواد الغذائية المحتوية على كربوهيدرات سهلة الامتصاص مثل السكر والحلويات والمربيات والعصائر والمشروبات الغازية والعنب والزبيب والتين والخبز الأبيض والمعجنات، كما عليهم التقليل جدا أو التخلي عن تناول المشروبات الكحولية. كما يفضل التقليل من الدهون الحيوانية واستخدام الدهون النباتية بدلا منها، وكذلك التقليل من تناول المعكرونة والبطاطا.

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ويسمح لمرضى السكري بتناول المواد الغذائية التالية المكسرات بأنواعها السبانخ، الخضراوات الورقية، البروكلي، الذرة، البطيخ الأحمر، الفلفل الحلو، الحمضيات والثمار والطماطم، كما يجب عليهم تناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقول والفاصوليا والعدس والبازلاء، وللحفاظ على مناعة الجسم يجب بين فترة وأخرى تناول مواد غذائية محتوية على بروتينات ذات أصل حيواني، مثل الحليب ومشتقات الألبان وأنواع السمك غير الدهنية واللحوم المختلفة.

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