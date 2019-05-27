دراسة حديثة تكشف أضرار مشروبات "الدايت" على النساء

ربطت دراسة حديثة بين زيادة خطر التعرض للسكتة الدماغية في النساء بعد انقطاع الطمث، وبين شرب مشروبات الحمية "الدايت".

وقارن الفريق نتائج النساء اللائي شربن مشروبات الحمية مع أولئك الذين لم يشربوها على الإطلاق، حيث تبين من النتائج أن النساء اللائي شربن أكثر من اثنين أو أكثر من مشروبات الحمية في اليوم كن أكثر عرضة بنسبة 23 % للإصابة بأمراض القلب، كما زاد معدل الوفيات بين هؤلاء النساء بنسبة 16 %.

السكتة الدماغية

وتحدث السكتة الدماغية عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم عبر الشريان التاجي أو جزء من الدماغ، ويمكن للسكتة الدماغية أن تهاجم القلب أو الدماغ، وقد تهاجم دون أعراض أو آثار ضارة.

وتحدث أعراض السكتة الدماغية في أجزاء من الجسم تتحكم فيها خلايا الدماغ التالفة، تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية ضعفًا مفاجئًا:

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شلل.

خدر على الوجه أو الذراعين أو الساقين .

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فقدان الكلام.

اضطراب الرؤية .

دوخة.

قيء.

فقدان الوعي.

وهناك عادات مختلفة يمكن أن تعرض لخطر الاصابة بسكتة دماغية، العوامل التالية تجعلك عرضة للإصابة بنوبة قلبية. بعض عوامل الخطر تشمل " زيادة الوزن أو السمنة ، نقص في النشاط الجسدي ، استهلاك الكحول الزائد ، الإدمان على المخدرات ،تناول الطعام غير الصحي".

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