صحتك فى وصفة.. البرتقال والتوت لترطيب جسمك وتقوية مناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترطيب الجسم من الأشياء الأساسية التى تساعدك على الحفاظ على صحتك، خاصة فى الصيام وارتفاع درجة الحرارة، إذا كنت لا تحب شرب الماء العادى، فلا تتردد في عمل هذه الوصفة لترطيب جسمك وتقوية مناعتك، بحسب ما ذكر موقع step to health

والحفاظ على ترطيب الجسم أمر أساسي لتعزيز الصحة البدنية والعقلية، لهذا يوصى بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، ولكن الكثير من الناس لا يحبون شرب المياه من تلقاء أنفسهم لذا يمكنهم شرب هذه الوصفة الطبيعية.



البرتقال والتوت البرى

وصفة مشروب البرتقال والتوت لترطيب الجسم وتقوية المناعة

يحتوي كل من البرتقال والتوت على فيتامين C، وهو عنصر أساسي في تعزيز دفاعات الجسم ومقاومته للأمراض، كما أنه سهل الهضم بفضل مزيجه المثالي من الماء والألياف.

المكونات

2 برتقالة

1 كوب من التوت (200 جرام)

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2 كوب ماء (500 مل)





الطريقة

-قطع البرتقال إلى عدة شرائح وأغسل التوت.

-قم بغلي الماء وأضف الفاكهة.

-بمجرد تسخين الماء، ضعه في الثلاجة أو أضف ثلجًا.

-اشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.