شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لا تتوقعها تسبب تلف الرئة منها الأكل المتعفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنك الرئتان من التنفس ونشر الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتلعب الرئتان أيضًا دورًا حيويًا في التخلص من السموم في الجسم لأنها تطرد المواد الضارة والمزعجة من الشعب الهوائية، فى هذا التقرير نتعرف على 6 أسباب مفاجئة تسبب تلف الرئة، بحسب ما ذكر موقع "Health 24".



مشاكل الرئة

التدخين ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يهدد الرئتين، فهناك عدد من العوامل غير المتوقعة التي يمكن أن تعرض للخطر أو تلف الرئتين:

الأطعمة المتعفنة

مثل: الخبز أو الجبن المتعفن، ويمكن أن توجد الفطريات الخضراء السيئة في منزلك وقد لا تعرفها، وتكون القوالب طفيلية أو فطريات وتنتج جراثيم تطفو في الهواء، واستنشاق هذه الجسيمات يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي من تلك الحساسية إلى العفن، وهذا له أعراض مشابهة لحمى القش، مثل سيلان الأنف والعطس، ومع ذلك يمكن أن تصل جراثيم العفن أيضًا إلى الرئتين وتسبب أضرارًا كبيرة ، ما قد يؤدي إلى الربو أو مرض خطير آخر يسمى داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي.



الطعام المتعفن

غرفة النوم

سواء كانت سجادة عليها غبار وأتربة أو ستائر غير مغسولة أو مرتبة قديمة أو مجموعة من شموع البارافين المعطرة، فهناك العديد من العناصر في منزلك والتي قد تسبب أضرارًا في الرئة، يمكن للسجاد أن يحبس المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة أو السموم أو فضلات الصراصير، التي تندفع في الهواء كلما فراغك أو المشي على السجادة.

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إذا كنت تحب حرق الشموع المعطرة، فإن البارافين الذي يحتوي على النفط والمواد الكيميائية المنبعثة في الهواء يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي.

المبيدات الحشرية

ربط بحث سابق استخدام المبيدات الحشرية بمشاكل التنفس مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

الدقيق

الخبازين يتعرضون للدقيق يوميًا ويتنفسونه، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالربو على المدى الطويل.

أجهزة الغاز

سواء كنت تستخدم مدفأة أو موقد غاز، فعندما يحترق الغاز، فإنه يطلق جزيئات صغيرة في الهواء، ما قد يسبب تهيجًا في الرئتين ومشاكل تنفسية لاحقة.

حيواناتك الأليفة

الفراء أو الريش الخاص بالحيوانات الأليفة قد يسهم في حدوث الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي.