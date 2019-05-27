احمى نفسك من السرطان بهذه الأطعمة أبرزها البيض والعدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر في الفترة الأخيرة مرض السرطان، وهذا الأمر يتسبب في شعور العديد من الأشخاص بالفزع والخوف من الإصابة به، فهو مرض خبيث يتعرض الكثيرون للإصابة به دون علمهم في بداية الأمر، حتى يتمكن من الجسم وتبداء الأعراض.
وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي بعض الأطعمة المهمة التي تساهم بشكل كبير في االتقليل من فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك وفقًا لموقع "healthline".
-فاكهة الأفوكادو
تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان، والتي تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وتكوين أورام بالجسم، فهي غنية بالبوتاسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.
الأفوكادو
-البيض
يعد من البروتيانات المهمة لصحة الإنسان بشكل عام، ولكنه من الأطعمة الجيدة والغنية بالعناصر التي تقلل فرص الإصابة بالسرطان.
-البروكلي
من الخضراوات المهمة في تقليل فرص الإصابة بالسرطان لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لك ولجسمك.
-العدس
من البروتينات التي لا غني عنها فتناولك له يعمل على تلف خلايا السرطان في الجسم والحد من انتشارها.
-الفاصوليامن الخضراوات المهمة في تقوية الجهاز المناعي في الجسم ولذا تناولك لها يقلل من الإصابة بالسرطان.
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