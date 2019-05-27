شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من السرطان بهذه الأطعمة أبرزها البيض والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر في الفترة الأخيرة مرض السرطان، وهذا الأمر يتسبب في شعور العديد من الأشخاص بالفزع والخوف من الإصابة به، فهو مرض خبيث يتعرض الكثيرون للإصابة به دون علمهم في بداية الأمر، حتى يتمكن من الجسم وتبداء الأعراض.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي بعض الأطعمة المهمة التي تساهم بشكل كبير في االتقليل من فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك وفقًا لموقع "healthline".