شكرا لقرائتكم خبر عن لو الحزن مسيطر عليك وبتفكر.. نصائح للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نشعر في بعض الأحيان بخيبة الأمل، نتيجة صدمة ما تعرضنا لها سابقًا أو بعض الضغوط الحياتية اليومية، أو فقدان شخص عزيز، فيسيطر على قلوبنا الحزن بشكل كبير ونرغب في التخلص منه لكن أصبح يسيطر بشدة، حتي أصبحنا نرغب في التخلص من حياتنا عن طريق الانتحار، وهذا يرجع لعدم قدرتك علي ممارسة الحياة بشكل سليم، والوحدة التي تستلم لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح النفسية للتخلص من الحزن والرغبة في الانتحار، وذلك وفقًا لموقع "wikihow".



التفكير في الانتحار

-الجلوس مع أشخاص نشعر معهم بالأمان من أهم النصائح التي تحميك من الرغبة في الانتحار وتقلل من تفكيرك بهذا الأمر، وفي حالة عدم وجودهم ابحث أنت بنفسك عنهم عن طريق خلق مناخ جيد لك ولحياتك اليومية.

-اخرج شحنات الغضب التي تشعر بها بشكل دائم ولكن بالطبع مع الأشخاص الذين تثق بهم، كطبيب نفسي أو صديق أو قريب تحدث عن الأفكار الانتحارية التي تشعر بها بشكل دائم حتي لا تكبر في المخ وتستطيع السيطرة عليها.

Advertisements



الانتحار

-من أفضل النصائح التي تحميك من التفكير في الانتحار هو التعرض للشمس دائمًا، فهي تخلص من الشعور بالاكتئاب وتقضي علي المشاعر السلبي التي تشعر بها.

-ممارسة الرياضة تساوي صحة نفسية جيدة خالية من الأفكار الانتحارية والمشاعر السلبية، ولذا عليك ممارستها يوميا للحصول على صحة نفسية جيدة.

-عليك ممارسة الأهداف القديمة التي كنت ترغب في الحصول عليها وممارسة الأشياء التي تفضلها، كتربية حيوان أليف أو القراءة.