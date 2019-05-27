شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى سبب الصداع اللى بيجيلك فى فترة البيريود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فترة الحيض أو الدورة الشهرية من الطبيعى أن تشعرين ببعض الأعراض الشائعة مثل: التشنجات المؤلمة وآلام الجسم، والانتفاخ والنزيف. يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا، كما قد تصابين أيضًا بصداع مؤلم قبل أو أثناء الدورة الشهرية، خلال هذا التقرير نتعرف على أسباب الصداع فى فترة الحيض، بحسب ما ذكر موقع Women health.



اسباب الصداع

كثير من النساء يصبن بهذا الصداع في اليوم السابق وفي اليوم الأول من الدورة الشهرية، كأحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ولكن لا تعرف كثير من النساء أن هذا الصداع يرتبط بالحيض ويبدأ هذا الصداع فى التلاشى في اليوم الثاني أو الثالث من الحيض.

لماذا تعاني بعض النساء من صداع في الدورة الشهرية؟

معظم الصداع المرتبط بالحيض يرجع إلى الانخفاض السريع في هرمون الاستروجين قبل بداية الدورة الشهرية.

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هذا الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين يؤثر على المواد الكيميائية في عقلك والتي تؤثر على كيفية شعورك بالألم، وتزيد من حساسيتك، كما يوضح مكتب وزارة الصحة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك فإن تضيق الأوعية الدموية، والتي تحدث لبعض النساء عندما ينخفض هرمون الاستروجين يسبب صداع الدورة الشهرية.

كما أن الجفاف وفقدان الدم (خاصة إذا كنت تعاني من الأنيميا) وضعف النوم يجعلك عرضة بالفعل للصداع النصفي