أزمة حراسة المرمى تضرب الترجي قبل موقعة الوداد

ضربت أزمة حراسة المرمى، الترجي التونسي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الوداد الرياضي المغربي لحساب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستدور الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.

ولن يكون بإمكان نادي العاصمة التونسية التعويل على حارسه الأساسي معز بن شريفية بسبب عقوبة الإنذار الثاني، في حين تبدو حظوظ الحارس الاحتياطي رامي الجريدي ضعيفة للمشاركة في المباراة بسبب تجدد الآلام على مستوى العضلة الضامة.

Advertisements

ويسابق الجهاز الطبي الزمن من أجل تجهيز هذا الأخير، خاصة أنه يمتلك خبرات المباريات القارية، عكس الحارس الثالث علي الجمل الذي لم تسبق له المشاركة في أي مباراة على الصعيد الأفريقي.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتعقد وضعية الترجي أكثر في مباراة العودة، خاصة أنه سيكون محروما أيضا من خدمات مدافعه المخضرم شمس الدين الذوادي ووسط ميدانه الدولي غيلان الشعلالي بسبب عقوبة الإيقاف.

وكان الترجي عاش نفس الوضعية في نهائي النسخة السابقة من أمجد الكؤوس الأفريقية للأندية، حيث تعذر عليه، خلال مباراة العودة أمام الأهلي المصري، التعويل على الثنائي شمس الدين الذوادي وفرانكو كوم لأسباب تأديبية أيضا.

ويسعى الترجي المتعادل ذهابا بنتيجة 1-1، للفوز برابع ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد نسخ 1994 و2011 و2018.