شكرا لقرائتكم خبر عن سيلان اللعاب طبيعى عند الأطفال وخطر عند الكبار.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الترويل هو حالة سيلان اللعاب وتدفقه خارج الفم وكثيرًا ما يحدث عند الأطفال فى الشهور الأولى أو خلال فترة التسنين لعدم تحكمهم فى عضلات الفم وعملية البلع، ولكن تلك الحالة غير مقتصرة على الأطفال فقط قد تحدث للبالغين أيضًا نتيجة لمشاكل مرضية أو الإصابة بأمراض خطيرة، وفقًا لموقع "healthline"

كيف ينتج اللعاب

تسمى الغدد التي تصنع اللعاب بالغدد اللعابية يمتلك كل شخص ستة من هذه الغدد، تقع في الجزء السفلي من الفم، وفى الخدين، وبالقرب من الأسنان الأمامية، عادة ما تصنع هذه الغدد من 2 إلى 4 مكاييل من اللعاب يوميًا عندما تصنع هذه الغدد الكثير من اللعاب، يؤدى ذلك إلى سيلان اللعاب.

الترويل "سيلان اللعاب" أمر طبيعي في أول عامين من الحياة، نظرًا لعدم قدره الطفل على التحكم الكامل في البلع وعضلات الفم حتى تتراوح أعمارهم بين 18 و24 شهرًا قد يسيل الأطفال الرضع أيضًا في حالة التسنين.

يمكن أن يحدث سيلان اللعاب عند الأشخاص البالغين الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل الشلل الدماغي

أسباب وعوامل الخطر لسيلان اللعاب

يمكن أن يكون الترويل عرض لحالة مرضية أو تأخير النمو أو نتيجة تناول بعض الأدوية، أي شيء يؤدي إلى الإفراط في إنتاج اللعاب، أو صعوبة في البلع، أو مشاكل في السيطرة على العضلات قد يؤدى إلى سيلان اللعاب.

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العمر

يبدأ الترويل بعد الولادة ويبلغ ذروته بين ثلاثة وستة أشهر عندما يصبح الأطفال أكثر نشاطًا هذا أمر طبيعي، خاصة فى فترة التسنين.

الريجيم

الوجبات الغذائية عالية المحتوى الحمضي غالبًا ما تسبب الإفراط في إنتاج اللعاب.

الاضطرابات العصبية

بعض الحالات الطبية يمكن أن تكون سبب فى الإصابة بسيلان اللعاب خاصة التى تقلل من التحكم في عضلات الوجه، مثل الشلل الدماغي، أو مرض باركنسون، أو التصلب الجانبي الضموري، أو السكتة الدماغية قد تسبب ضعف العضلات الذي يؤثر على القدرة على إغلاق الفم وابتلاع اللعاب.

عادةً ما ينتج اللعاب الزائد نتيجة أيضًا للحمل والحساسية والأورام والتهابات أعلى الرقبة مثل التهاب الحلق والتهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية يمكن أن تضعف البلع.