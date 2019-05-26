شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف الأنف شائع بين الأطفال.. تعرف على أنواعه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف حالة شائعة قد تكون مخيفة فى بعض الآحيان، حيث تحتوي الأنف على العديد من الأوعية الدموية، والتي توجد بالقرب من السطح في الجزء الأمامي والخلفي من الأنف وتتميز بأنها هشة للغاية وتنزف بسهولة، وهو أمر شائع عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10سنوات حسبما ذكر موقع "healthline".

أنواع نزيف الأنف

نزيف الأنف الأمامي عندما تنفجر الأوعية الدموية في مقدمة الأنف وتنزف

نزيف الأنف الخلفي في الجزء الخلفي أو أعمق جزء من الأنف في هذه الحالة يتدفق الدم إلى أسفل الحلق وهو أمر خطير

أسباب نزيف الأنف

الهواء الجاف هو السبب الأكثر شيوعا لنزيف الأنف، قد يؤدي العيش في مناخ جاف واستخدام نظام التدفئة المركزية إلى تجفيف الأغشية الأنفية، هذا الجفاف يسبب التقشر داخل الأنف، والتقشير قد يحك أو يتهيج ما يعرضه للنزسف

تناول مضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان للحساسية ونزلات البرد أو مشاكل الجيوب الأنفية قد يؤدي إلى جفاف الأغشية الأنفية ويسبب نزيف في الأنف.

الأسباب الأخرى الشائعة لنزيف الأنف

جسم غريب عالق في الأنف

المهيجات الكيميائية

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رد فعل تحسسي

إصابة في الأنف

العطس المتكرر

الهواء البارد

عدوى الجهاز التنفسي العلوي

تناول جرعات كبيرة من الأسبرين