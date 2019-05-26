شكرا لقرائتكم خبر عن طفح جلدى حرارى ولا ضربة شمس.. كيف تفرق بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يتعرض الجلد فى اليوم المشمس إلى حدوث حروق وطفح جلدى على البشرة ما قد يعوق عملية التفرقة بين الطفح الجلدى وضربة الشمس.

حروق الشمس الحادة لها ألوان أكثر إشراقًا من اللون الوردي والأحمر، يحدث بعد تعرض جلدك لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، المنطقة المحروقة من الشمس ستتحول إلى اللون الأبيض عندما تضغط عليها.

تحدث حروق الشمس فى المنطقة المعرضة للشمس فقط فإذا كان المريض يرتدي قميصًا، فسوف تحترم حروق الشمس تلك الحدود، ولسوء الحظ، الظهر والأكتاف هما أسوأ الأماكن فى الجسم يتعرضون لحروق شمس.



طفح حرارى

أما الطفح الحرارى يمكن أن يحدث في أي مكان على الجلد دون العرض للشمس، غالبًا في الأماكن التي يتم فيها حبس الرطوبة، مثل ارتداء الملابس الضيقة، فعندما نعرق تتبخر الرطوبة من الجسم التى تساعد على التبريد، وإذا كنت لا تسمح للجسم بأن يبرد ويبخر هذا العرق، فيمكن أن يتسبب ذلك في انسداد الغدد العرقية وحدث الطفح الحراري.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الطفح الحراري يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض مثل تقرحات مملوءة بالسوائل أو نتوءات حمراء وهى الشكل الأشهر من علامات الطفح الحرارى، ويكون الأطفال أكثر عرضة للطفح الجلدي لأنهم لا يملكون القدرة على التعرق بشكل صحيح.

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حزوق الشمس

متى تحدث حروق الشمس والطفح الحرارى

ستظهر حروق الشمس عادة قبل ظهور علامات الطفح الحراري، يمكن أن تحدث حروق الشمس بعد ساعات فقط من الخروج فى الشمس، ولكن الطفح الحرارى قد يتأخر أكثر فقد يستغرق ساعات أو أيام أو حتى أسابيع لظهوره.

علاجات حروق الشمس المرطبات أو الفازلين للمساعدة في ظهور تقشير الجلد المتضرر، ولكن هذه المرطبات لا تصلح مع المصاب بالطفح الحرارى لأن المرهم يمكن أن يسبب انسداد ويزيد من انسداد الغدد العرقية.

علاج الطفح الحرارى هو تجنب تطبيق العوامل الموضعية على الجلد والبقاء في بيئة باردة مثل المنزل مكيفة الهواء وتجنب التواجد فى البيئة الحارة ومنعه من التعرق للتخفيف من حدة الأعراض بسرعة كبيرة.

أيضًا يشمل علاج الطفح الحرارى تطبيق حزمة بارد على المنطقة المصابة من الجلد، والنقع في حمام بارد مع الصابون المعتدل، وارتداء ملابس فضفاضة، من أجل الحكة، توضع مضادات الهيستامين بدلاً من زجاجة المرطب التى قد تسد جلدك أكثر.