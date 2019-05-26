شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك السكر مش مظبوط ..الحق نفسك وحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى السكر قد يتعرضون لمضاعفات واضطرابات شديد فى نسبة السكر فى الدم سواء انخفاض او ارتفاع شديد فيه، فهناك العديد من العوامل التى يمكن ان تسبب نقص سكر الدم لدى المصابين بمرض السكر منها تناول كميات كبيرة من الانسولين أو ممارسة الرياضة اكثر من المعتاد.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على انخفاض نسبة السكر فى الدم وهى:

مرض السكر

1:الدوخة الشديدة والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

2:التعرق الشديد.

3:الجوع .

4: تقلبات المزاج.

5: القلق والعصبية.

6:الصداع المزمن.

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7:تشويش عند الاستيقاظ.

8: حركات غير متزنة أو متشنجة.

9:ضعف العضلات.

10:صعوبة فى التحدث والكلام.

11: الرؤية الضبابية المزدوجة.

12:النعاس المستمر.

13:فقدان الوعى.



سكر

عند ظهور هذه الأعراض لا بد من زيارة الطبيب فورا، فقد تحتاج لتغيير العلاج واتباع بعض الارشادات الهامة لمرضى السكر وأبرزها:

1:مراقبة نسبة السكر فى الدم وقياسها باستمرار.

2: الاهتمام بتناول الطعام الصحى وتجنب الاطعمة الدسمة.

3:تجنب المشروبات الكحولية.