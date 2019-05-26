شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى .. الموز الأخضر المطبوخ والثريد أكلات جزر القمر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الثريد

يعتبر الثريد من الأطعمة الرئيسية على مائدة الفطور في جزر القمر، والذي يحتل مكانة خاصة لديهم بين بقية الأطعمة، والثريد هو أكلة عربية قديمة سهلة التحضير وتتميز بقيمة غذائية عالية جدا، ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسية وهي "الخبز واللحم ومرق اللحم"، إذ يقطع الخبز ويوضع في صحن واسع، ثم يضاف له المرق واللحم بعد أن ينضج ويقدم ساخنا.



الثريد

الموز الأخضر المطبوخ

تكون وجبة الإفطار في العادة خفيفة ومن الأطعمة الرئيسية التي توجد خلال شهر رمضان في جزر القمر وجبة الموز الأخضر المطبوخ مع سمك أو لحم ويتم مزجه أثناء الطبخ بعصير لب جوز الهند .

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يساعد الموز قبل النوم على الشعور بالشبع دون أن يعطي كمية عالية من السعرات الحرارية فهو لا يسبب السمنة ، كما يعتبر مضاد أكسدة قوي لأنه يحتوى على فيتامين C



الموز المطبوخ مع السمك

ولا تخلو الموائد من فواكه المانجو والحمضيات ومشروبات الأناناس والفواكه الطازجة.