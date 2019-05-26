تمارين كيجل لعلاج هبوط الرحم والمهبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - تُعرف "تمارين كيجل" بمدى تأثيرها الإيجابي في القضاء على مشكلة هبوط المهبل والرحم والمساعدة في التقليل من حدة الهبوط، كما أنها تُضيق المهبل المتسع نتيجة الولادة، وينصح بهذه التمارين للمتزوجات وغير المتزوجات.

التقت "الخليج 365 نت" باستشاري العلاج الطبيعي، دكتوراه علاج طبيعي صحة المرأة د. امل عطالله، لتخبرنا عن فعالية تمارين كيجل في علاج هبوط الرحم.



• مراحل هبوط الرحم:



1. هبوط الرحم الجزئي نحو المهبل دون أن يتدلى منه.

2. هبوط الرحم الكلي نحو المهبل ويظهر جزءاً منه واضحاً من فتحة المهبل.



• فوائد تمارين كيجل للرحم:



1. تساعد تمارين كيجل على شد عضلات العضو الحوضي وإرجاع ليونته المفتقدة.

2. تُضيق المهبل وترجعه إلى وضعه الطبيعي قبل الولادات الطبيعية المتكررة.

3. أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه التمارين تساهمُ في معالجة هبوط المهبل ورفع الرحم ومنع هبوطه.

4. كما أثبتت تمارين كيجل فاعليتها في شد عضلات المثانة وإرجاع قوتها مما يساهم في حل المشكلة السلس البولي عند النساء.



• طريقة ممارسة تمارين كيجل:



طريقة تطبيق هذه التمارين بأن تتخيل السيدة أنها تريد حبس البول لعدة ثواني ولكن لا يجب حبس البول أو التمرين أثناء التبول، حيث تنقبض هذه العضلات ثم تعود للانبساط، وعليك تكرار هذه العملية والتي تكون على شكل سحب إلى الأعلى وإلى الداخل، ويمكنك ممارستها أثناء الجلوس أو الوقوف وبالتدريج حتى تصل إلى 3-4 جلسات يومياً، وكل جلسة 10 تقلصات ومنها تكملين إلى أن تصلي إلى 200 مرة في اليوم مع الحرص على أن تكون مدة التقلص 3 ثواني.



• تمرين لتقوية عضلات الفخذ الداخلية:

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تقويه عضلات الفخذ الداخلية تساعد في تقوية عضلات الحوض الداخلية، ويمكن عمل تقوية لهذه العضلات عن طريق وضع كرة أو منشفة بين الفخذين، ثم ضمي الفخذين مع الضغط على الكرة لمدة ١٠ ثواني ثم استريحي، يمكنك تكرار التمرين ٣ أو ٥ مرات، كل جلسة يمكنك عمل التمرين من وضع الجلوس أو النوم على الظهر مع ثني الركبتين.



• تمرين تقوية عضلات الحوض الداخلية الخلفية:



يجب عليكِ تقوية عضلات الحوض الداخلية الخلفية كجزء من تمارين كيجل عن طريق أن تتخيلي بأنكِ ترغبين بحبس الريح من الخلف، قومي بضم العضلات الخلفية لمده ١٠ ثواني ثم استريحي يمكنك تكرار التمرين تدريجياً مع الوقت.



• ملاحظات خاصة بتمارين كيجل:



1. يجب تكرار كل تمرين لمدة ثلاثين ثانية على الأقل.

2. تظهر نتائج تمارين كيجل بعد مضي أسبوعين إلى ثلاثة من ممارستها.