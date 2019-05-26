استشاري علاقات أسرية تحذّر من التجارب الجنسية في فترة الخطوبة

القاهرة - لايف ستايل
أكدت استشاري العلاقات الأسرية الدكتورة ندى الجميعي، أن هناك خلطًا بين الحب والتجربة الجنسية في الخطوبة أو ما يسمى فترة التعارف، حيث يرتكب بعض المخطوبين أفعالًا يرفضها الدين والعرف.
وأضافت الجميعي :كلما تعززت المرأة أصبحت غالية كالجوهرة الثمينة فلا أحد يلمسها غير الذي يقدّرها جيدا ويعرف قيمتها ويعتني بها جيدا، والرجل الذي يحب يتمنى اليوم الذي سيحل فيه لمس زوجته المصون، فإن أصبحت المرأة سهلة لا يشعر بقيمتها مهما فعلت، وعلى المرأة أن تتأكد أن الرجل الذي يسعى دائما للشهوة الجنسية مع خطيبته لا يحبها وإنما يحب الشهوة التي ستتحقق عن طريقها، فالرجل عندما يحب، يخاف على محبوبته من نفسه ولا يقبل أن يلمسها حتى تكون زوجته، لأنه يعلم جيدا أن لمسها يقلل قيمتها في أعينه.
ووجهت الدكتورة ندى الجميعي نصيحة للفتيات :أن أردت أن تدخلين قلب زوجك وتمشي كالدم بعروقه تعززي ولا تجعليه يلمس طرف إصبعك حتى تكونين زوجته.
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