ماري بيل حرب تكشفُ الفوائد المميّزة للتوت.. احرصي على تناولها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتوي ثمرة التوت على العديد من الفوائد الغذائية التي تُساعد الجسم على التمتع بصحة سليمة بعيدة كل البعد عن الأمراض.
كما تُساعد هذه الثمرة على تحسين وظائف الدماغ من خلال تنشيط الخلايا ووقايتها من التلف، فضلًا عن دورها الفعّال في تقوية الذاكرة والحماية من الإصابة بالزهايمر وغيرها من الأمراض التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.
لمعرفة المزيد عن التوت، تابعي الفيديو المُرفق الذي تتحدّث خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب عن هذه الثمرة.
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