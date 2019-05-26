شكرا لقرائتكم لرمضان وبعده.. بضع تمرات تغير حياتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتاج الصائم عناية خاصة خلال شهر رمضان، بعض التحليلات تؤكد أن الجسم في رمضان يفقد قدرا كبيرا من السوائل والفيتامينات، إلا أن هناك فاكهة مجففة غنية بالسكريات ومفيدة للغاية، ألا وهي التمور.

تتميز التمور بفوائد صحية جمة تجعل تناولها أمراً ضرورياً لتجنب الإصابة بالكثير من الأمراض، فهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم وغلوكوز طبيعي والألياف التي توفر جميعها الطاقة اللازمة للجسم، وتحافظ على تدفئته.

فوائد كبيرة جدا لو علمتها ستجعلك حريصاً على تناول التمر في كل أوقات السنة، وليس فقط في رمضان منها:

التمر يعزز طاقة الجسم

السكر الطبيعي الموجود بالتمر يساعد في إمداد الجسم بالطاقة الفورية.

Advertisements

علاج الإمساك

بما أن الجسم أثناء الصيام يبقى ساعات دون طعام، من الممكن أن يحدث مع الصائم إمساك بعد الإفطار، فإذا بدأت طعامك بحبات التمر، ستتفادى الإمساك لأنه غني بالألياف.

فوائد جمة للشعر

7 حبات تمر يوميا كفيلة بعلاج كل مشاكل الشعر وأهمها التساقط، فالتمر يعالج بنية الشعرة ويقويها ويمنع تساقطها.

الحفاظ على صحة القلب

تحافظ التمور على صحة القلب، نظراً لأنها غنية بالألياف، كما تساعد في الحفاظ على معدل ضرباته وتجعلها تحت السيطرة، وبالتالي تمنع خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

خفض ضغط الدم المرتفع

الماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان بالتمر يجعلان منه مخفضاً طبيعياً لضغط الدم المرتفع، لذا ينصح بتناول من 5-6 حبات يوميا.

التخفيف من آلام المفاصل

نظراً لخصائصه المضادة للالتهاب، يساعد التمر في التخفيف من آلام التهاب المفاصل الشائعة بكثرة خاصة في فصل الشتاء.