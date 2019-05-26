محاكمة سيّدة بريطانية قتلت 5 طواويس وتناولت واحدًا على العشاء

أوقفت قوات الشرطة امرأة بريطانية بعد أن قتلت 5 طواويس، وتناولت واحدا منها على العشاء، ووصفت بأنها قاتلة من جيرانها.

ترجع القصة عندما طلبت امرأة تدعى "سو ستو بنفول" من صديقتها، وهي صيادة بط محترفة، إطلاق النار على الطيور البرية والتي تدخل في مزرعتها التي تبلغ مساحتها ثمانية أفدنة في مدينة ليتيلتون في بورت هيلز بالمملكة المتحدة، لتقوم بعد ذلك بإعداد واحدة منها على العشاء.

وقعت الحادثة منذ نحو أسبوعين وقام السكان المحليون بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم بعد تلك الواقعة، حيث وصفها البعض أنها عنيقة جدا، وشريرة ورجح البعض الآخر أنها ساحرة.

وفور التحقيقات قالت إنها اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن الأضرار الناجمة عن ذلك، وأضافت: "بصفتى مالكة الأرض، فأنا مسئولة عن ذلك من الناحية القانونية، ويمكن التعامل مع أى طائر يتجول فى ممتلكات شخص آخر وأطلق عليه الرصاص، حيث يحق لى من الناحية القانوينة ما فعلته، وأنا أطلق النار عليه فورًا، وأدعو الشرطة لإخطارهم عن الواقعة وهذا ما فعلته".

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وقالت إنها طلبت من صديقتها أن تقتل الطواطويس لحماية البرية المحلية، وبدأت المشكلة عندما قام شخص ما بإلقاء زوجين من الطواويس فى بورت هيلز، يتكاثرون مثل الذباب، ووصلنا إلى وجود 48 منها يتجولون فى المزارع.



وذكرت أنها قامت بشواء أحدها ودعت اثنين من الأصدقاء لتناول العشاء، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى تأكل فيها الطاووس، وكان لحمها لطيف للغاية، ولدى أخرى مجمدة، وصديقتي أخدت الثلاثة الآخرين.

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