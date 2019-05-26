استشاري العلاج بالطاقة الحيوية تكشف أهمية اقتناء أحجار "عباس اباد"

القاهرة - لايف ستايل
كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والكريستال، "grand master" لبنى أحمد عن أهمية اقتناء أحجار " عباس اباد"، قائلة: "يحتوي حجر عباس اباد على قدرات قوية تساعد في التخلص من الطاقات السلبيه و السحر والشعوذة بجانب المشاكل المتعلقه بالزواج والخصوبة، ويقوم بطرد الجان والأرواح الشريرة من الاماكن، موضحة: "يعتبر حجر عباس اباد من اهم وسائل التحصين بعد الله سبحانه وتعالى في التخلص من الشر المحيط بالأشخاص والاماكن، إذا ما تم إرتدائه كخاتم مرصع به حجر عباس اباد او قلادة او ميداليه او حتى حمله كحجر مصقول".
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وأكملت: "من المهم معرفى أن أحجار عباس اباد الأصلية تتميز بقدرتها المغناطيسية على جذب الحديد بالإضافة إلى أن انواعها التي تتميز باللون الاسود هي الاكثر فعالية"، مشيرة إلي أن البعض يقوم بكتابة ونقش بعض العبارات القديمة على حجر عباس اباد أو وضع رموز لها علاقة بالتحصين أو الوفاق للزيادة من فعالية وقوة الحجر على مستخدمه، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يقوم البعض أيضاً في الكثير من الأحيان بطلب نقش آيات أو سور قصيرة من القرآن الكريم لمضاعفة طاقه الحجر .
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