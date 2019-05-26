3 فواكه طبيعية غنية بالماء لمحاربة الحر

القاهرة - لايف ستايل
مع ارتفاع دراجات الحرارة عن الحد المسموح به يفقد الجسم كثير من الماء، خصوصًا أثناء الصيام لساعات طويلة، لذلك يقنصح دكتور كريم جمال اخصائي التغذية بتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال والأناناس.
البطيخ
يحتوي البطيخ على كميات وافرة من المياه، فضلًا على انه يحتوي على فيتامين "أ و ب" ومفيد لمرضى الكلى، بالإضافة إلى أنه فاكهة غنية بالبوتاسيوم والليكوبين وهذان المادتان يحميان الجسم من السرطان.
البرتقال
من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسب كبيرة من المياه، كما أنه غني بمواد الأكسدة التي تحمي من السرطان، وينصح بشرب كوب من عصير البرتقال يوميًا.
الأناناس
من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تعوض الجسم عن ما فقده ن مياه خاصة في ظل ارتفاع دراجات الحرارة كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
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