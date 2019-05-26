عصير الباذنجان الحل سحري لإنقاص الوزن الزائد

أفاد موقع avogel الطبي أن عصير "الباذنجان" من المشروبات ذات تأثير فعال للتخلص من "الكِرش"، حيث يساعد على حرق الدهون سريعا، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم والسكوبوليتين والسوروبارون، التي تساعد أيضا على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدته على تهدئة الأعصاب .

وينصح الخبراء بتناول عصير الباذنجان قبل كل وجبة، للحصول على أقصى استفادة من حيث فقدان الوزن، وتوازن وظائف الجسم.

وفيما يلي طريقة إعداد عصير الباذنجان:-

المكونات

- باذنجان كبير

- تفاحتين مقشرتين

- جزرتين مقشرتين

- ساق من الكرفس

طريقة التحضير

1. قشر الباذنجان، ثم قم بإزالة الجزء العلوي، وقطعه إلى مكعبات.

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2. امزج الباذنجان مع جميع المكونات الأخرى في عصارة، مع إضافة نصف كوب من الماء.

3. قم بتجربة إضافة فواكه وخضروات مختلفة مثل الموز أو العنب البري أو الطماطم

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