شكرا لقرائتكم خبر عن تكبير الثدى.. خطوات إجراء العملية ونصائح بعدها يقدمها الدكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثدي المتناسق حلم كل امرأة وفتاة ولكن أحيانا يكون هناك مشكلة في صغر وعدم تناسق حجم الثدي إما نتيجة لعوامل وراثية أو لتعويض حجم الانسجة التي تفقد من الثديين بعد الحمل والولادة أو لمعالجة عدم تساوي الثديين في الحجم.

الدكتور وائل يحيي استشاري جراحة التجميل والحروق يجيب على تساؤلات عن كيفية إجراء جراحة تكبير الثدي؟ وما هي شروط إجراء الجراحة؟ ومضاعفاتها؟

ماهي الحالات التي تستعدى إجراء جراحة تكبير الثدي ؟ وما مدى الإقبال عليها؟

- تجرى عملية جراحة تكبير الثدي للنساء اللواتي يعانين من صغر في حجم الثديين أو لتعويض حجم الانسجة التي تفقد من الثديين بعد الحمل والولادة أو لمعالجة عدم تساوي الثديين في الحجم، وتشهد هذه العملية إقبالا كبيرا من النساء على مستوى العالم للتمتع بجسد أكثر أنوثة.



6 خطوات توضح كيفية إجراء عمليات تكبير الثدي 6 خطوات توضح كيفية إجراء عمليات تكبير الثدي

*هل حقن الدهون في الثدي يحل هذه المشكلة؟

- لا تماما فحقن الدهون في الثدي لا يحقق نتائج مرضية فى تكبير حجمه وجميع الدراسات أثبتت ذلك .

*هل يتم استخدام السيليكون في تكبير الثدي ؟

- نعم يتم استخدام أكياس السيليكون في تكبير حجم الثدي ، حيث يتم إدخالها تحت أنسجة الثدي أو العضلة الصدرية بهدف تحقيق حجم مناسب.

*ما هي خطوات إجراء عملية جراحة تكبير الثدي ؟

تتم العملية تحت التخدير الموضعي و تستغرق حوالي نصف ساعة.

يتم ترسيم حجم الثدي المناسب للحالة.

يقوم الطبيب بعمل شق جراحي مناسب فى الثدى.

يتم خلق تجويف داخل هذا الشق الجراحي لوضع كيس السيلكون أو غيره من المواد المستخدمة لزيادة حجم الثدي.

يتم خياطة الجرح في مستويات متعددة .



4 نصائح هامة بعد إجراء عمليات تكبير الثدي

*ما هي مضاعفات عملية جراحة تكبير الثدي وهل هناك نصائح يجب على المريض الالتزام بها بعد إجرائها ؟

- بعد الجراحة يسعر المريض بآلام بسيطة ويمكن السيطرة عليها من خلال المسكنات الطبية البسيطة ، وهناك مجموعة من النصائح التى يجب على المريض اتباعها من ضمنها ، والعودة الى العمل الخفيف بعد أسبوعين من العملية، و لكن تجنب الأعمال العنيفة ورفع الأثقال لمدة 4 أسابيع، كما ينصح بعمل تدليك خفيف للثدي لمدة 6 أسابيع.

*هل تؤثر عملية جراحة تكبير الثدي على الحمل أو الرضاعة ؟

- لا تؤثر تماماً على الحمل ويمكن للفتاة التي لم تتزوج أن تحمل بعد إجرائها لأنها آمنة تماماً وليس لها علاقة بالحمل، أما بالنسبة للرضاعة فالجرح هو الحكم لأن الرضاعة قد يصاحبها بعض الالم قد تتحمله سيدة وقد لا تتحمله سيدة أخرى.

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