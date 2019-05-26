شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. السباحة وسيلة رائعة لتحسين لياقتك البدنية وأداء مهامك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة نشرها موقع Medical News Tody" "، أن كبار السن الذين يمارسون الرياضة بانتظام يمكنهم أداء المهام اليومية بسهولة أكبر، دون الاعتماد على أحد، وتعتبر السباحة هي وسيلة رائعة للحفاظ على لياقتك البدنية في سن أكبر.

يؤدي النشاط البدني غير الكافي إلى وفاة حوالي 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

قد يكون سبب انخفاض مستويات النشاط البدني، جزئيًا، زيادة في السلوك الغير معتمد على الحركة، والمناطق التى يوجد فيها المرور مزدحما، والتلوث ونقص الحدائق والمرافق.

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بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا فما فوق، يعرّف الخبراء النشاط البدني على أنه مزيج من المهام اليومية، مثل واجبات العمل (إن وجدت)، والأعمال المنزلية، والتمارين التي يقومون بها أثناء وقت الفراغ، مثل المشي، والسباحة، والحدائق العامة.

توصي منظمة الصحة العالمية البالغين الأكبر سناً بالحصول على 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي خلال الأسبوع فى الهواء الطلق، يجب عليهم أيضًا القيام بأنشطة تركز على تقوية عضلاتهم مرتين في الأسبوع.

وقال التقرير ،يجب على الأكبر سنًا الذين يعانون من مشكلات في التنقل، ممارسة النشاط البدني لتعزيز التوازن في ثلاثة أيام أو أكثر من الأسبوع ،يؤدي اتباع التمرين الروتيني إلى تحسين وظائف الجهاز التنفسي، والقلب، ويساعد على تقليل خطر الاكتئاب والانحدار المعرفي.