صحة ورشاقة

فى رمضان.. ابعد عن الأطعمة السريعة حفاظا على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الكثيرون شراء الطعام السريع في شهر رمضان، تجنبا للوقوف فى المطبخ وطهي الطعام في هذا الجو الحار، والبعض الآخر يرغب فى التنزه والذهاب للمطاعم وتناول وجبة الإفطار مع الاصدقاء أو الأقارب مع مشاهدة مناظر طبيعية مميزة، ولكن في جميع الأحوال الأطعمة السريعة تشكل خطرا على صحة الإنسان، وخاصة فى شهر رمضان وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

 

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جميع الدراسات الطبية تحذر من تناول الأطعمة السريعة بشكل معتاد لأنها تحتوي علي الدهون المهدرجة، ما يجعلها من الأطعمة غير الصحية خلال شهر رمضان لأن الصائم يحتاج لتناول اطعمة غنية بالعناصر التي فقدها خلال ساعات الصيام.

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تعمل الوجبات السريعة على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية، فلا تعمل على الحفاظ على توازن الجسم بل تعمل على قلة حرق الدهون مما يتسبب في ترسب العديد منها في جسم الانسان وزيادة الوزن.

 

زيادة ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم وأيضا السكر نتيجة لتراكم الدهون والسكريات، قد يعرض صحة القلب للخطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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