أكل ملوك مش كلمة اتقالت وخلاص..اعرف فوائد لحم النعام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحم النعام من اللحوم المميزة والتى أطلق عليها لحم الملوك حيث يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوى لحم النعام على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.
ووفقا لما ذكره موقع parhlo فأن فوائد لحم النعام هى
لحم نعام
1: يعتبر لحم النعام من أجود أنواع اللحوم حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات والانتفاخ ومشاكل عسر الهضم.
2:يحتوى على نسبة قليلة من الدهون ، لذلك يعمل على تعزيز صحة الجسم والحفاظ على رشاقته وإنقاص الوزن بشكل صحى.
3:يحتوى لحم النعام على تعزيز صحة الجهاز المناى وحماية الجسم من الامراض والأوبئة.
4:يعمل على تجديد النشاط والحيوية ويعالج فقر الدم والانيميا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، وبالتالى فهو مفيد لمرضى الانيميا وخصوصا الاطفال ، لأنه يساعد على النمو بشكل صحى.
لحم
5:يحافظ على قوة المفاصل والعضلات وتقوية الأعصاب بشكل عام.
6:يحتوى لحم النعام على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة.
7:يعمل على خفض مستوى الكولسترول فى الدم وبذلك يحافظ على صحة القلب ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والنوبات القلبية.
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