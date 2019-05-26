شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أمريكيون يطورون اختبارا يكشف مستويات التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون أمريكيون اختبارًا جديدًا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية يكشف بسهولة قياس هرمونات الإجهاد الشائعة باستخدام العرق أو الدم أو البول أو اللعاب.

وقال أندرو ستيكل الباحث البارز في ولاية (أوهايو) "قد لا يوفر لك كل المعلومات، لكنه يخبرك ما إذا كنت بحاجة إلى محترف يمكنه تولي المسئولية".

وطور باحثو جامعة كاليفورنيا جهازًا يستخدم ضوءًا فوق بنفسجي لقياس هرمونات التوتر في قطرة من الدم أو العرق أو البول أو اللعاب، وعكفوا على دراسة أجهزة الاستشعار البيولوجى لسنوات في مختبر الإلكترونيات النانوية، كما تم مراجعة طرق تشخيص نقاط الرعاية الخاصة بالعلامات الحيوية للتوتر.

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وأظهرت التجارب الأولية فعالية الاختبار المطور بنسبة كفاءة بلغت 90% في الكشف عن مستويات التوتر بين الكثيرين .