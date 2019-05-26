تقشير الوجه للحامل يهدد الجنين فما هو البديل الآمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 10:41 صباحاً - اعتادت أغلب السيدات على طرق متنوعة للاهتمام بالبشرة، ومن أبرز هذه الطرق تقشير الوجه، وهذه الطريقة من أخطر العادات التجميلية التي تتبعها النساء خلال فترة الحمل، فتقشير الوجه للحامل يعرضها لكوارث صحية، ليس فقط للحامل وإنما للجنين أيضاً، الدكتورة "هند محمد سلمي" استشاري النساء والتوليد"، تحذر من تقشير الوجه للحامل فهو يهدد صحتها وصحة الجنين.

تقشير الوجه يؤدي لظهور الندوب

أكدت الدكتورة "سلمي" إن صنفرة البشرة والتقشير إجراء يتم فيه إزالة الطبقات السطحية من الجلد، لتقشير الطبقات العليا للبشرة بلطف، وهذا يجعل البشرة الناعمة الجديدة تنمو وتعطي الوجه جمالاً، ويرجع ذلك لمهارة الشخص الذي يقوم بتقشير البشرة؛ لأن ذلك يتطلب الحرص، لعدم تعرض البشرة لظهور ندبات طويلة المدى ومضاعفات أخرى.

تقشير الوجه والتغيرات الهرمونية لدى الحامل

أشارت "سلمي " إلى أنه خلال فترة الحمل تحدث تغيرات هرمونية عميقة تؤثر على أداء العديد من أنظمة الجسم، منها حساسية الجلد واحتباس البول، كما تؤدي هذه الحساسية المتزايدة للصدمات النفسية للحوامل بسبب ما يحدث لبشرتهن من حب الشباب، وأحياناً تصاب الحامل، بتهيج الجلد مع الندوب أو فرط التصبغ، وظهور بقع بعد الانتهاء من نوبات الحساسية، التي يمكن أن تصيب الطفل بعدوى ميكروبية داخل الرحم.

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تقشير وجه الحامل يهدد الجنين في الرحم

وحذرت "استشاري النساء" من فرط الحساسية للمواد الكيميائية المستخدمة في تقشير البشرة للحامل، فهي تمثل خطورة على الأم والجنين داخل رحمها.

بديل طبيعي أمن لتقشير وجه الحامل

قدمت خبيرة التجميل منى صابر، وصفة الموز والعسل لتنظيف وجه المرأة الحامل بأمان.

قومي بتقشير الموزة وتدليك بشرتك بالقشرة الداخلية للموزة التي سوف تعمل على إزالة الأوساخ والأتربة من البشرة، استمري بهذه العملية لمدة 6 دقائق، ومن ثم قومي بهرس نصف حبة الموز وإضافة ملعقة من العسل الطبيعي للخليط، ومن ثم وزعي الخليط على وجهك ورقبتك بالتساوي لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.