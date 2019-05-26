ملكة الأردن تنشر فيديو "لمّة الإفطار" بعيدًا عن الرسميات

نشرت الملكة رانيا العبدالله، ليل السبت، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان. ويبدأ الفيديو بلقطات تبين شرب الملك عبدالله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجانبه. وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحلى لمة على الإفطار". Advertisements قد يهمك ايضاً: رانيا العبدالله تُؤكّد أنّها محظوظة لوجودها بجوار ملك الأردن الأردن يرد على الأرقام الفلكية المتداولة لقيمة أزياء الملكة رانيا

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