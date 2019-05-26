شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح والريحان لعلاج حساسية الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الجلد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً وتظهر على جلدك في صورة بقع حمراء ملتهبة تجعلك تشعر بالحكة، وغالبًا ما تكون نتيجة ملامسة المواد المثيرة للحساسية، ويمكن أن تستمر حتى 6 أسابيع، ويمكن علاجها بطرق طبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام خل التفاح والريحان لعلاج حساسية الجلد، بحسب موقع Step to health.

حساسية الجلد



وصفة أوراق الريحان

الريحان من أكثر التوابل شيوعًا، وهو أيضاً من العلاجات القديمة فى الطب البديل لعلاج الحساسية الجلدية أو الأرتيكاريا، لأنه يساعد على اختفائها فى وقت قصير، ويجعل البشرة تستعيد ترطيبها وشكلها مع الوقت.

المكونات

4 ملاعق كبيرة من أوراق الريحان.

1 ملعقة كبيرة من أوراق الريحان المجففة "البودرة".

لتر من الماء.

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الريحان

الطريقة:

-أضف مسحوق الريحان في الماء واخلط جيدا.

- انقله إلى إناء وضعه على نار متوسطة، وعندما يبدأ الغليان، أضف أوراق الريحان.

- قم بتحريكه لمساعدة الأوراق على إطلاق مكوناتها، ثم أخرجه من الحرارة واتركه يبرد.

-أضف هذا الخليط إلى ماء الاستحمام وأنقع جسمك فيه لعلاج الحساسية الجلدية.

خل التفاح



2- خل التفاح

يعمل خل التفاح كمضاد للهستامين، حيث يمكنه تهدئة الحساسية وأعراضها، للقيام بذلك ، عليك فقط وضعه بقطعة قماش نظيفة مبللة مباشرةً على المنطقة المصابة، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل.